اشتعال النيران في طائرة لفلاي دبي لدى إقلاعها من مطار كاتماندو (فيديو)

نقلت وكالة (إيه إن آي) للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصادر لم تذكرها القول إن نيرانا اشتعلت في طائرة تابعة لشركة فلاي دبي لدى إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وإنها تحاول الهبوط في المطار.

وقال متحدث باسم شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران إن الرحلة رقم 576 من كاتماندو إلى مطار دبي الدولي صدمت طائرا عند الإقلاع.

وأفادت الشركة في بيان أنه “بعد اتباع الإجراءات اللازمة، سوف تكمل الطائرة رحلتها بشكل طبيعي باتجاه دبي كما كان مخططا، ومن المقرر لها الهبوط هناك في 00:14 بالتوقيت المحلي”.

ونقلت رويترز عن غاغاناث نيرولا المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال إن نيران اشتعلت في أحد محركات طائرة فلاي دبي وهي من طراز بوينج 737-800 بعد فترة وجيزة من إقلاعها من كاتماندو، مضيفا أنه تمت السيطرة على الحريق وأن الطائرة كان على متنها 167 راكبا.

وكتبت هيئة الطيران المدني في تغريدة على تويتر “عادت الأحوال إلى طبيعتها الآن بالنسبة لرحلة فلاي دبي رقم 576 (بطائرة من طراز بوينج 737-800) من كاتمندو إلى دبي، وهي في طريقها إلى وجهتها دبي حسب برنامج الرحلة”.

أخطر الدول للطيران

وتُعَد الحوادث الجوية المميتة شائعة في نيبال، موطن 8 من أعلى 14 جبلا في العالم بما فيها جبل إيفرست.

وهناك أسباب عدة تجعل نيبال من أخطر الدول للطيران في العالم، أبرزها أنماط الطقس المتقلبة، إذ تتميز بسرعة تغيّر الأحوال الجوية فيها التي تؤدي إلى ظروف خطرة.

كما أن تضاريس البلاد الجبلية تشكل تحديا كبيرا للطيارين.

وقالت شبكة (سي إن إن) إن الأمور تزداد سوءا بسبب الحاجة إلى استخدام طائرات صغيرة للوصول إلى الأجزاء النائية والجبلية من البلاد.