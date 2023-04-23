محمد قنوع.. رحيل مفاجئ لفنان سوري إثر نوبة قلبية وزملاؤه يودعونه بكلمات مؤثرة

غيّب الموت الفنان السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية مفاجئة تعرض لها مساء أمس السبت، مخلّفًا وراءه موجة حزن واسعة في الوسط الفني لاسيما زملاءه السوريين الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر منصات التواصل.

ونعت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها في فيسبوك وفاة قنوع، قائلة “نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل”.

وينتمي محمد قنوع إلى عائلة فنية، فوالده هو المخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع، كما كانت عائلته تعمل في مسرح “دبابيس” بفرقة حملت اسم “الأخوين قنوع”.

ورغم تخرجه في معهد السياحة والفنادق، وعمله في البداية بمجال الإعلانات، فإنه أحب الفن حتى جاءته الفرصة الحقيقية حين أسند له المخرج حاتم علي دورًا صغيرًا في فيلم “قضية عائلية” عام 1994، وبعدها بعام شارك مع الفنان ياسر العظمة في مسلسل “المرايا 95″، الذي استمر في أجزائه المتتالية، فكان بوابة معرفة الجمهور به.

#محمد_قنوع

كنت شريك مميز بكتير أعمال اشتغلناها سوا، وكنت مسؤول عن كل مشهد وكل كلمة بتقولها، أخلاقك العالية وشهامتك ومحبتك كانت واضحة دائماً للكل، فنان راقي مُحِب صديق متميز وصاحب لهفة وكتير صفات جميلة موجودة بهالإنسان

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مصدومة من الخبر كتير وتمنيت تطلع إشاعة بس للأسف كانت حقيقة… pic.twitter.com/POSiXSm8Uz — Rasha Shurbatji (@RashaShurbatji) April 22, 2023

وتميز قنوع في أدائه أدوار البيئة الشامية التي عرف بها ولا سيما في السلسلة الشهيرة من باب الحارة، الشام العدية، أسعد الوراق، الدبور، أهل الراية والأميمي، والمسلسل التاريخي القعقاع بن عمرو التميمي 2010 وغيرها.

وكانت آخر أعمال قنوع في السنوات الثلاث الماضية حارة القبة، السنونو، على صفيح ساخن على قيد الحب، ليكون ظهوره الفني الأخير في دراما رمضان هذا الموسم في مسلسلات العربجي، حارة القبة، زقاق الجن، صبايا، قرار وزير ومربى العز.

وفاة مفاجئة للفنان السوري #محمد_قنوع إثر نوبة قلبية..الله يرحمه pic.twitter.com/tKwgZ4tWeD — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) April 22, 2023

ورغم عدم حصوله على البطولة المطلقة، فإنه استطاع أن يترك بصمة قوية بالشخصيات التي قدمها، إلى جانب تنوع أعماله بين الكوميديا الاجتماعية والجادة وبين الأعمال التي تقدم الهوية السورية والتراث والتاريخ.

وشكّلت وفاة قنوع صدمة في الأوساط الفنية والشعبية السورية، ونعى ياسر العظمة الفنان الراحل بمنشور على إنستغرام قائلًا “يا حبيبي يا محمد رحمة الله عليك إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتب الممثل السوري مصطفى الخاني على صفحته “الموت لا يعرف الصغير أو الكبير، وفاة الممثل الشاب محمد قنوع عن عمر يناهز 49 عامًا إثر نوبة قلبية. ألف رحمة لروحك الطيبة يا أبو مروان ويصبر أهلك وحبايبك”.

وقالت الفنانة دانا جبر، في منشور لها على فيسبوك “الله يرحم هالروح يا أستاذ محمد، كثير قصص وذكريات وأعمال مشتركة بيناتنا، الرحمة والخلود والغفران لروحك”.

وتفاعلت مع خبر رحيله أيضًا الفنانة شكران مرتجي، وكتبت عبر إنستغرام “اللهم لا اعتراض، القلب لا يتحمل فاض بالفراق والحزن يا أخ وصديق الكل”.

أما الفنان باسم ياخور فعلق على خبر رحيله قائلًا “الله يرحمك يا صديقي يا محمد تركتنا بلحظة وجعت قلوبنا وغادرت”، داعيًا الله أن يصبّر عائلته ومحبيه وأصدقاءه.