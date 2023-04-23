فوضى وارتباك عقب إضافة “العلامة الزرقاء” لحسابات مشاهير المتوفين على تويتر

اضطر مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى التنقل عبر سلسلة من الحسابات المزيفة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بإزالة علامة التوثيق أو “العلامة الزرقاء” القديمة من الحسابات التي لم تلتزم بدفع المبالغ المترتبة على استمرار بقاء تلك العلامة.

وأخذ شكل الشبكة الاجتماعية بالتغير سريعًا مع سحب العلامات الزرقاء التي كانت تُمنح منذ سنوات بمجرد التحقق من هوية المستخدم، وفق شروط معينة بينها شهرة صاحب الحساب.

ولاحظ مستخدمو “تويتر” المزيد من التناقضات، فهناك شخصيات ماتت منذ سنوات في حين أن حساباتهم على تويتر تحتفظ بعلامة التوثيق الزرقاء مدفوعة الاشتراك، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وشعر مستخدمو تويتر بالارتباك بعد مشاهدة الحسابين الشخصيين على تويتر للطاهي الشهير أنتوني بوردان ولاعب الرابطة الوطنية لكرة السلة كوبي براينت وهما يحتفظان بالعلامة الزرقاء، وتوفي بوردان في عام 2018، بينما توفي براينت في عام 2020.

“تويتر بلو”

وكان مالك تويتر الجديد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد أطلق قبل أشهر قليلة خدمة الحسابات المدفوعة الاشتراك تحت اسم “تويتر بلو” باشتراك شهري قدره 8 دولارات على أمل التغلب على تراجع إيرادات الشركة منذ استحواذه عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل حوالي 44 مليار دولار.

وكانت صفحة (تويتر فيريفايد) الحساب الخاص بالاشتراكات المدفوعة بخدمة (تويتر بلو) قد حذّرت، الأربعاء الماضي، من أن الشبكة الاجتماعية ستسحب في اليوم التالي علامات التوثيق الزرقاء التي حصل أصحابها عليها قبل شراء إيلون ماسك لتويتر نهاية أكتوبر الماضي.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU — Twitter Verified (@verified) April 19, 2023

وقالت شركة تويتر يوم الخميس الماضي “تويتر الآن تدعم تغريدات يصل طولها إلى 10 آلاف حرف، مع إمكانية استخدام الحروف المائلة والسميكة” لتمييز بعض الفقرات، داعية المستخدمين إلى الاشتراك في خدمة تويتر بلو للاستفادة من هذه الخصائص.

كما منح تويتر ميزة أخرى للاشتراك على خدمة تويتر بلو هي القدرة على نشر مقاطع فيديو أطول تصل مدتها إلى ساعة واحدة، وسيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار تعديل تغريداتهم أو التراجع عنها حتى 5 مرات في إطار زمني مدته 30 دقيقة.

يذكر أن زيادة عدد الحروف المسموح بها في تغريدات تويتر بهذا الشكل يمثل تحولًا كبيرًا بالنسبة للمنصة، التي ميزت نفسها عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى كونها مكانًا لنشر المشاركات القصيرة.

وفي البداية كان الحد الأقصى لتغريدات تويتر 140 حرفًا، وهو الطول الأقصى للرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة، ثم ضاعفت الشركة الحد الأقصى منذ سنوات عدة إلى 280 حرفًا.

وحتى الآن يلجأ أي مستخدم يحتاج لنشر مشاركة يزيد طولها عن 280 حرفًا إلى كتابتها وتحويلها إلى صورة، وبثها على منصة تويتر كصورة وليس نصًا.

وتعد منصة تويتر التي أُسست عام 2006، إحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعي حيث وصلت اليوم إلى أكثر من 100 مليون مستخدم نشط، وتُنشر عليها أكثر من 500 مليون تغريدة يوميًا.