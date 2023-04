فوضى وارتباك عقب إضافة “العلامة الزرقاء” لحسابات مشاهير المتوفين على تويتر

اضطر مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى التنقل عبر سلسلة من الحسابات المزيفة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بإزالة علامة التوثيق أو “العلامة الزرقاء” القديمة من الحسابات التي لم تلتزم بدفع المبالغ المترتبة على استمرار بقاء تلك العلامة.

وأخذ شكل الشبكة الاجتماعية بالتغير سريعًا مع سحب العلامات الزرقاء التي كانت تُمنح منذ سنوات بمجرد التحقق من هوية المستخدم، وفق شروط معينة بينها شهرة صاحب الحساب.

ولاحظ مستخدمو “تويتر” المزيد من التناقضات، فهناك شخصيات ماتت منذ سنوات في حين أن حساباتهم على تويتر تحتفظ بعلامة التوثيق الزرقاء مدفوعة الاشتراك، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وشعر مستخدمو تويتر بالارتباك بعد مشاهدة الحسابين الشخصيين على تويتر للطاهي الشهير أنتوني بوردان ولاعب الرابطة الوطنية لكرة السلة كوبي براينت وهما يحتفظان بالعلامة الزرقاء، وتوفي بوردان في عام 2018، بينما توفي براينت في عام 2020.

وكان مالك تويتر الجديد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد أطلق قبل أشهر قليلة خدمة الحسابات المدفوعة الاشتراك تحت اسم “تويتر بلو” باشتراك شهري قدره 8 دولارات على أمل التغلب على تراجع إيرادات الشركة منذ استحواذه عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل حوالي 44 مليار دولار.

وكانت صفحة (تويتر فيريفايد) الحساب الخاص بالاشتراكات المدفوعة بخدمة (تويتر بلو) قد حذّرت، الأربعاء الماضي، من أن الشبكة الاجتماعية ستسحب في اليوم التالي علامات التوثيق الزرقاء التي حصل أصحابها عليها قبل شراء إيلون ماسك لتويتر نهاية أكتوبر الماضي.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX

Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU

— Twitter Verified (@verified) April 19, 2023