الأمير وليام يرد على زبون اتصل بمطعم.. شاهد ماذا جرى؟ (فيديو)

حظي مقطع فيديو لولي العهد البريطاني الأمير وليام بإعجاب الكثيرين، بعدما قدم يد المساعدة في مطعم هندي بمدينة برمنغهام، وذلك أثناء زيارة قام بها مع زوجته الأميرة كيت ميدلتون، إلى المطعم.

وأثناء زيارتهما لأحد المطاعم الهندية في المدينة، رن جرس الهاتف، وقال وريث العرش مازحًا “هل يمكنني الرد على الهاتف؟”، ثم قام باستقبال مكالمة أحد الزبائن وساعده في حجز موعد بالمطعم دون أن يعرف المتصل هوية الأمير.

وتأتي زيارة أمير وأميرة ويلز الملكية احتفاءً بالثقافة الآسيوية في مدينة برمنغهام، بينما قال الزبون لوسائل إعلام محلية إنه لم يدرك أنه كان يتحدث مع أحد أشهر الشخصيات في بريطانيا، مضيفًا أنه لن ينسى هذا الموقف الطريف.

وأصبح الأمير وليام وليًا للعهد البريطاني وهو في سن الأربعين بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية كونه الابن الأكبر للملك تشارلز الثالث والأميرة الراحلة ديانا.

Prince William took a call from a customer trying to book a table at The Indian Streatery in Birmingham, during a visit to the restaurant with the Princess of Wales. pic.twitter.com/A4RQ7uXbQy

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) April 21, 2023