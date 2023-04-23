الأمير وليام يرد على زبون اتصل بمطعم.. شاهد ماذا جرى؟ (فيديو)

حظي مقطع فيديو لولي العهد البريطاني الأمير وليام بإعجاب الكثيرين، بعدما قدم يد المساعدة في مطعم هندي بمدينة برمنغهام، وذلك أثناء زيارة قام بها مع زوجته الأميرة كيت ميدلتون، إلى المطعم.

وأثناء زيارتهما لأحد المطاعم الهندية في المدينة، رن جرس الهاتف، وقال وريث العرش مازحًا “هل يمكنني الرد على الهاتف؟”، ثم قام باستقبال مكالمة أحد الزبائن وساعده في حجز موعد بالمطعم دون أن يعرف المتصل هوية الأمير.

الأمير ويليام يرد على شخص اتصل بمطعم

الزبون صدم عند معرفته بأنه هو الذي رد عليه pic.twitter.com/yPRTrgI5MZ — Facts Matter بالعربي (@Facts_Arabi) April 23, 2023

وتأتي زيارة أمير وأميرة ويلز الملكية احتفاءً بالثقافة الآسيوية في مدينة برمنغهام، بينما قال الزبون لوسائل إعلام محلية إنه لم يدرك أنه كان يتحدث مع أحد أشهر الشخصيات في بريطانيا، مضيفًا أنه لن ينسى هذا الموقف الطريف.

وأصبح الأمير وليام وليًا للعهد البريطاني وهو في سن الأربعين بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية كونه الابن الأكبر للملك تشارلز الثالث والأميرة الراحلة ديانا.

Prince William took a call from a customer trying to book a table at The Indian Streatery in Birmingham, during a visit to the restaurant with the Princess of Wales. pic.twitter.com/A4RQ7uXbQy — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) April 21, 2023

وأسَر ولي العهد البريطاني على مر السنين قلوب البريطانيين، إذ يحرص على أن يعيش حياة طبيعية قدر الإمكان في انتظار أن يحين دوره، فينصرف للاهتمام بأولاده الثلاثة الصغار الذين يعيش معهم في قصر كنزيغتون في لندن، ويمتثل للقواعد التي تقيّد التصرّفات العامة لأبناء الأسرة الملكية.