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الأمير وليام يرد على زبون اتصل بمطعم.. شاهد ماذا جرى؟ (فيديو)

الأمير وليام يتلقى طلبا من أحد الزبائن لحجز موعد في المطعم (رويترز)
23/4/2023-|آخر تحديث: 23/4/202305:04 PM (مكة المكرمة)

حظي مقطع فيديو لولي العهد البريطاني الأمير وليام بإعجاب الكثيرين، بعدما قدم يد المساعدة في مطعم هندي بمدينة برمنغهام، وذلك أثناء زيارة قام بها مع زوجته الأميرة كيت ميدلتون، إلى المطعم.

وأثناء زيارتهما لأحد المطاعم الهندية في المدينة، رن جرس الهاتف، وقال وريث العرش مازحًا “هل يمكنني الرد على الهاتف؟”، ثم قام باستقبال مكالمة أحد الزبائن وساعده في حجز موعد بالمطعم دون أن يعرف المتصل هوية الأمير.

وتأتي زيارة أمير وأميرة ويلز الملكية احتفاءً بالثقافة الآسيوية في مدينة برمنغهام، بينما قال الزبون لوسائل إعلام محلية إنه لم يدرك أنه كان يتحدث مع أحد أشهر الشخصيات في بريطانيا، مضيفًا أنه لن ينسى هذا الموقف الطريف.

وأصبح الأمير وليام وليًا للعهد البريطاني وهو في سن الأربعين بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية كونه الابن الأكبر للملك تشارلز الثالث والأميرة الراحلة ديانا.

وأسَر ولي العهد البريطاني على مر السنين قلوب البريطانيين، إذ يحرص على أن يعيش حياة طبيعية قدر الإمكان في انتظار أن يحين دوره، فينصرف للاهتمام بأولاده الثلاثة الصغار الذين يعيش معهم في قصر كنزيغتون في لندن، ويمتثل للقواعد التي تقيّد التصرّفات العامة لأبناء الأسرة الملكية.

المصدر : الإندبندنت + مواقع التواصل