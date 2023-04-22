لتمويل بناء مستشفيين.. رئيس المكسيك يتمكن أخيرا من بيع طائرة رئاسية فاخرة (فيديو)

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه وجد أخيرًا لدى حكومة طاجيكستان الرغبة في شراء طائرة رئاسية فاخرة كان يصفها بأنها “إهانة” لشعبه.

ووافقت البلاد الواقعة في آسيا الوسطى على شراء هذه الطائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر مقابل 1.66 مليار بيزو (92 مليون دولار)، وفق ما أعلن لوبيز أوبرادور، بعد سنوات عدة من محاولة بيعها.

وكان الرئيس المكسيكي -وهو يساري مدافع عن التقشف- تعهد بالتخلص من هذه الطائرة منذ حملته الانتخابية عام 2018 قائلا “حتى (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترمب ليست لديه طائرة مماثلة”.

Informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, de conformidad con el avalúo oficial, a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Este dinero… pic.twitter.com/ILw0IDlSn6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 21, 2023

وقال لوبيز أوبرادور في مقطع الفيديو الذي أعلن فيه بيع الطائرة وهو جالس بجوارها “كنت سأشعر بالخزي، أقولها بصدق، لو استخدمت هذه الطائرة”.

وأوضح أن العائدات ستستخدم لبناء مستشفييْن في مناطق فقيرة في جنوب المكسيك.

وتم شراء هذه الطائرة المجهزة بغرفة نوم وحمام خاص ومقاعد تتسع لـ80 شخصًا، مقابل 218 مليون دولار خلال فترة الرئيس السابق فيليبي كالديرون 2006-2012.

والشخص الوحيد الذي استخدمها كان خلفه إنريكي بينيا نييتو.

وأرسلت المكسيك الطائرة للولايات المتحدة وبقيت هناك لمدة 18 شهرا في محاولة للبحث عن مشترين غير أن ذلك لم يأتِ بنتيجة.

ولم يقبل أوبرادور وقتها ببيع الطائرة بسعر يقل عن 130 مليون دولار، رغم أن الطائرة فقدت قيمتها جراء بقائها دون نشاط مدة طويلة.