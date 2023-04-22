ارتفاع كبير في عدد مكالمات خط إغاثة الرجال من العنف المنزلي بألمانيا

لجأ عدد متزايد بشكل ملحوظ من الرجال في ألمانيا إلى خط الإغاثة المخصص لحالات العنف المنزلي خلال العام الماضي.

وأعلنت الوزارات المختصة بهذا الشأن في ولايات بافاريا وشمال الراين-ويستفاليا وبادن-فورتمبرغ وميكلنبورغ-فوربومرن، اليوم السبت، أنه تم تسجيل ما مجموعه 4498 اتصالا على خط الإغاثة، بزيادة قدرها النصف تقريبا مقارنة بالعام 2021.

ووفقا للوزارات، فإن ثلثي أولئك الذين طلبوا المشورة تضرروا بشكل مباشر بالعنف. وكانت المشكلة الأكثر شيوعا هي العنف النفسي، والذي غالبا ما يكون مقترنا بعنف جسدي وجنسي إضافي.

وتم إطلاق مشروع خط الإغاثة قبل 3 سنوات من قبل ولايتي بافاريا وشمال الراين-ويستفاليا.

وقالت أولريكه شارف وزيرة الشؤون الاجتماعية في ولاية بافاريا: “منذ ذلك الحين تم إجراء ما يقرب من 10000 اتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة”، وأضافت أن ذلك يبين بوضوح مدى ارتفاع الطلب ومدى أهمية العرض.

وقالت يوزيفينه باول وزيرة تكافؤ الفرص في ولاية شمال الراين-ويستفاليا: “من خلال إنشاء خط الإغاثة، نكون قد أغلقنا فجوة في جميع أنحاء ألمانيا وأرسلنا إشارة واضحة مفادها أن العنف ضد الرجال لا ينبغي أن يكون موضوعا محظورا من المناقشة”.