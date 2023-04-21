مساجد تبث تكبيرات العيد وأخرى تُقيم التراويح.. الانقسام يحرم الليبيين من الاحتفال بالعيد معا

يحتفل الليبيون هذا العام بعيد الفطر في يومين مختلفين وسط استمرار الانقسامات السياسية المريرة رغم مساعي تحقيق السلام المستمرة منذ سنوات.

وأمس الخميس، قالت دار الإفتاء في شرق ليبيا والمتحالفة مع البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له إنه تم رصد الهلال الليلة الماضية الأمر الذي يعني أن العيد يبدأ اليوم الجمعة.

أما دار الإفتاء في العاصمة طرابلس والمرتبطة بحكومة الوحدة الوطنية فقالت إنه لم تثبت رؤية الهلال ما يعني أن على الناس مواصلة الصيام، اليوم الجمعة، وأن أول أيام العيد سيكون غدا السبت.

وعادة ما تتولى الهيئة الدينية الرسمية إعلان موعد العيد في كل بلد، إلا أن ليبيا لم تشهد استقرارا يذكر منذ 2011 بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي.

وانقسمت البلاد في 2014 بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب، وهو خلاف لا يزال قائما على الرغم من الهدوء النسبي منذ 2020.

دار الإفتاء الليبية تعلن السبت القادم أول أيام عيد الفطر المبارك، والجمعة هو المتمم لشهر رمضان.#حكومتنا #ليبيا#حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/8j4aAZp6RT — حكومتنا (@Hakomitna) April 20, 2023

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس إن على الناس اتباع قرار المفتي والانتظار حتى يوم السبت.

وأضاف في تدوينة عبر تويتر “بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن غدا الجمعة متمم لرمضان؛ لنستقبل بعدها عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم”.

بعد تعذر رؤية هلال #العيد فإن غدا #الجمعة متمم لرمضان؛ لنستقبل بعدها عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) April 20, 2023

بدروه، هنأ رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، الليبين بحلول العيد مغردًا “كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، علينا أن نستغل هذه الأيام المباركة لتناسي الخلافات، وإعلاء مبادئ العفو والصفح والتسامح، والالتفاف لبناء وطننا والوصول به إلى الاِنتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، علينا أن نستغل هذه الأيام المباركة لتناسي الخلافات، وإعلاء مبادئ العفو والصفح والتسامح، والإلتفاف لبناء وطننا والوصول به الاِنتخابات الرئاسية والبرلمانية. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) April 20, 2023

وعوّل ليبيون على حسم الأمر، من قبل المجلس الأعلى للقضاء عبر فتح المحاكم لتسجيل شهادة المواطنين حول رؤية الهلال والإعلان عن موعد واحد لعيد الفطر في ربوع البلاد.

فيديو > مساجد في عين زارة و مشروع الهضبة في #طرابلس ترفع تكبيرات العيد رغم بيان الغرياني بأن العيد يوم السبت . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/w1Q2pSlahb — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 20, 2023

وأثار التضارب في موعد العيد، حالة من الجدل والانتقادات عبر المنصات الليبية والعربية أيضًا، أرجعها ناشطون إلى الخلاف السياسي، فيما طالب آخرون بتنحية الفرقة والخلافات فيما يتعلق بالشأن الديني وبما يمسّ أمور العامة.

وعبّر ليبيون عن ثقتهم بالمفتي قائلين إن كلمته بشأن رؤية الهلال من عدمه هي محل ثقة، فيما اعتبر آخرون أن القاضي هو المخول بالفصل في شهادات الرؤية.

وقال أحمد مصباح (50 عاما) وهو من سكان طرابلس واختار الاحتفال بالعيد اليوم الجمعة “هذا جنون وأدعو له أن ينتهي هنا… نحن منقسمون بين الصائمين ومن توقف عن الصيام”.

وقال محمد سالم وهو من طرابلس ولا يزال صائما “الانقسام بين الشرق والغرب في مثل هذه المناسبة السعيدة مؤلم ويحزنني. أخشى أن تتعمق المزيد من الانقسامات في حياتنا في ليبيا”.

من يفصل في صحة الشهادات التي تقدم لرؤية هلال شوال هو القاضي وليس المفتي مثلما من يدين متهم بعقوبة الاعـدام هو القاضي اما احالة الملف للمفتي فهو اجراء تنظيمي ليس من شأنه ان يوقف او يخفف من العقوبة . كل عام وانتم بخير ولتستمر التكبيرات حتى صلاة العيد في كل المساجد والساحات .… — الموسيقار (@rg1k1) April 20, 2023

يقول عيد عيدنا بيقول صيام بنصيمو حفظ الله مفتي ديارنا ونفعنا الله بعلمه وكل عام وانتم بالف خير 🎈 pic.twitter.com/cQqoKBPqXx — محمد قدورة 🇱🇾 93 (@mohamed_gdora) April 20, 2023

اذا ساوينا جدلا بين الثرى والثريا!! فإن #مركز_البحوث_العلمية_بدار_الافتاء، قدم أدلته الشرعية في سرد شرعي مقنع، بأن يكون يوم غدا متمما لشهر رمضان، فما هي الادلة الشرعية التي استند عليها #المختلفين، حتى يقتنع الناس بإعلانهم بأن غدا عيد؟!! pic.twitter.com/XUi8tga8SK — Dr. Farag DARDOUR M د. فرج دردور (@FaragDardour) April 20, 2023

انقسام في ليبيا حول موعد عيد الفطر المبارك دار الافتاء في القسم الشرقي من ليبيا تحت حكم حفترتقول العيد الجمعه ودار الافناءفي القسم الغربي تقول العيد السبت وقد تأكد كلامي لما علقت على تغريدة سعادة السفيرناصربن حمد الذي ذكر فيها ان وزيرة خارجية ليبيا تعرض وساطتهابين البرهان وحميدتي pic.twitter.com/XYCBH1hZot — عبيد البنّاء (@AbdullaAlmarr18) April 20, 2023