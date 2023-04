شكل تويتر يتغير مع سحب علامات التوثيق الزرقاء من حسابات بعض مشاهير العالم

فقد عدد كبير من المشاهير على رأسهم البابا فرنسيس ودونالد ترمب وبيونسيه، الخميس، العلامة الزرقاء لتوثيق حساباتهم على موقع تويتر، بعدما نفذّت المنصة المملوكة لإيلون ماسك تهديدها بسحب هذه الشارة الشهيرة من أي حساب لا يدفع صاحبه مقابل التوثيق.

وأخذ شكل الشبكة الاجتماعية بالتغير سريعا مع سحب العلامات الزرقاء التي كانت تُمنح منذ سنوات بمجرد التحقق من هوية المستخدم، وفق شروط معينة بينها شهرة صاحب الحساب.

وبذلك اختفت العلامة الزرقاء من حسابات شخصيات مثل جاستن بيبر، وكريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح، وبيل غيتس، وليدي غاغا، وكذلك من حسابات الكثير من الصحفيين والأساتذة الجامعيين والناشطين، بمن فيهم جاك دورسي، مؤسس تويتر.

على الجانب السياسي، سُحبت علامة التوثيق الزرقاء من حسابات الكثير من المسؤولين، لكن بعضهم حصل على علامة التوثيق الرمادية المخصصة للحسابات الحكومية أو بعض المنظمات، وهذه حالة كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي.

وباتت العلامة الزرقاء تشير حاليًا إلى المستخدمين الذين يدفعون 8 دولارات شهريًا للحصول على هذه الشارة ومزايا أخرى (زيادة الرؤية للحسابات، وامتيازات تقنية، وإعلانات أقل)، مثل دونالد ترمب جونيور ودالاي لاما.

وغرّد ماركيس براونلي -صانع محتوى لديه 6 ملايين متابع- عبر حسابه “أعلم أنني سأتلقى انتقادات لأني احتفظت بالعلامة الزرقاء، لكن لا بأس، أحتاج إلى خاصية تعديل التغريدات”.

I understand that I will now be judged for the blue check, but I need to accept that because I still need the edit button pic.twitter.com/KfZRZCvAPW

وأبدى آخرون استغرابهم إزاء هذه الخطوة، على غرار الكاتب الشهير ستيفن كينغ الذي يتابعه 7 ملايين حساب.

وغرّد عبر المنصة “حسابي على تويتر يذكر أنني اشتركت بخدمة (تويتر بلو)، هذا خطأ. حسابي على تويتر يقول إنني أعطيت رقم هاتفي (للتوثيق)، هذا خطأ”.

فرد عليه إيلون ماسك بتغريدة كتب فيها “لا شكر على واجب”.

واحتفظ نجم كرة السلة ليبرون جيمس بالعلامة الزرقاء، وقال رئيس تويتر في تغريدة أخرى إنه “يدفع شخصيًا مقابل بعض الاشتراكات”.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t. My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t.

وحصل تغيير آخر مثير للجدل على تويتر، إذ سُحبت علامتا “وسائل إعلام تابعة للدولة” و”وسائل إعلام ممولة من الحكومة” الجمعة، من حسابات مؤسسات إعلامية حول العالم، على غرار الإذاعة العامة الأمريكية (إن. بي. آر) التي أوقفت نشاطها على تويتر أخيرًا احتجاجًا على إلصاق هذا التصنيف على حسابها.

وكانت صفحة (تويتر فيريفايد) الحساب الخاص بالاشتراكات المدفوعة بخدمة (تويتر بلو) قد حذرت، الأربعاء، من أن الشبكة الاجتماعية ستسحب في اليوم التالي علامات التوثيق الزرقاء التي حصل أصحابها عليها قبل شراء إيلون ماسك لتويتر نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX

Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU

— Twitter Verified (@verified) April 19, 2023