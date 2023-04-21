السبت.. أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول

أعلنت بعض الدول تعذر رؤية هلال شهر شوال، مساء أمس الخميس، ليصبح اليوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وغدًا السبت 22 أبريل/نيسان الجاري، هو أول أيام عيد الفطر.

وبذلك يكون شهر رمضان الذي بدأ الخميس 23 مارس/آذار الماضي، 29 يومًا للدول التي أعلنت بدء عيد الفطر الجمعة، و30 يومًا لمن أقره السبت.

وأفادت الأوقاف في سلطنة عُمان والمملكة المغربية، في بيانين منفصلين، أن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ويكون الجمعة المكمل لشهر رمضان 30 يومًا.

#بيان

عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٤ هـ pic.twitter.com/rfXoyBw0zH — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) April 20, 2023

#MapActu عيد الفطر المبارك بالمغرب هو يوم السبت 22 أبريل 2023 م (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) pic.twitter.com/Ir2EepuCjE — Agence MAP (@MAP_Information) April 20, 2023

وقالت دار الإفتاء في العاصمة الليبية طرابلس والمرتبطة بحكومة الوحدة الوطنية إنه لم تثبت رؤية الهلال ما يعني أن على الناس مواصلة الصيام، اليوم الجمعة، وأن أول أيام العيد سيكون غدا السبت، وذلك بالمخالفة لما قالت به دار الإفتاء في شرق ليبيا والمتحالفة مع البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرًا له إنه تم رصد الهلال الليلة الماضية الأمر الذي يعني أن العيد بدأ، اليوم الجمعة.

وأعلن مكتب علي السيستاني -المرجع الشيعي الأعلى في العراق- أن اليوم الجمعة هو اليوم الأخير لشهر رمضان، وأن غدًا السبت أول أيام عيد الفطر المبارك عند أهل الشيعة في العراق.

وأعلنت إيران رسميا أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا السبت هو أول أيام عيد الفطر.

اعلن مكتب قائد الثورة الاسلامية الجمعة آخر ايام شهر رمضان المبارك والسبت #عيد_الفطر_المبارك .https://t.co/na88dE5Zmz pic.twitter.com/tbh9KlkAVC — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) April 21, 2023

وفي أستراليا، قال بيان صادر عن مجلس الإفتاء الأسترالي إنه اعتمادًا على الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال، الخميس، فإن غدًا السبت، هو أول أيام عيد الفطر.

عاجل: مجلس الإفتاء الأسترالي يعلن أن يوم السبت هو يوم عيد الفطر في أستراليا نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، وذلك كما ورد في نص البيان. pic.twitter.com/UO0Du5QuaE — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 18, 2023

وفي ماليزيا، أعلن دانيال سيد أحمد -حامل الأختام الملكية الماليزي- أن موعد بدء عيد الفطر السعيد، السبت الموافق 22 أبريل.

وقالت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) إن “مجلس الملوك والسلاطين قرر أن طريقة تحديد موعد عيد الفطر في جميع الولايات الماليزية تستند إلى الرؤية والحساب الفلكي ليكون، اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان، والسبت أول أيام العيد 1444هـ الموافق 22 أبريل”.

وقال مركز الفلك الدولي أن كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أعلنوا أن، اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا السبت هو أول أيام عيد الفطر وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال، مساء الخميس.

وأعلنت ذلك أيضًا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من تايلند وسنغافورة واليابان.