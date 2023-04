أندية ونجوم كرة القدم حول العالم تهنئ المسلمين بعيد الفطر

حرصت أندية رياضية ولاعبون حول العالم على تهنئة المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، وامتلأت الحسابات الرسمية لفرق كرة القدم بعبارات التهاني وصور المباركة باللغة العربية أو اللغات الأخرى.

وتقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم المهنئين عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلقًا “أينما كنتم حول العالم، خالص تمنيات (فيفا) بقضاء عيد فطر سعيد مع أحبائكم، كل عام وأنتم بخير”.

واهتمت أندية الدوري الإنجليزي بمشاركة المسلمين حول العالم تلك المناسبة، ونشر نادي أرسنال عبر حسابه على تويتر مقطعًا مصوّرًا تضمن نجمه المصري محمد النني وعددًا من مشجعي النادي حول العالم حمل تهاني للمسلمين بعدد من اللغات.

Eid Mubarak to all Gooners celebrating around the world ❤️ pic.twitter.com/8hkOHtnSeU — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2023

وتميزت تهنئة نادي ليفربول الإنجليزي عن البقية، حيث كتب على حسابه العربي “هلالك هل لعينينا، فرحنا له وغنينا، الجميع في نادي ليفربول يتمنى لكم عيد فطر سعيد، كل عام وأنتم بخير يا ريدز”.

هلالك هل لعنينا، فرحنا له وغنينا 😍🥳 الجميع في نادي ليفربول يتمنى لكم عيد فطر سعيد، كل عام وأنتم بخير يا ريدز 🎈🙌 pic.twitter.com/VqJV2i7LAo — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 20, 2023

وجمع الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي أبرز اللاعبين المسلمين منهم محمد صلاح، رياض محرز، محمد النني ونجمي منتخب المغرب حكيم زياش ونايف أكرد في صورة تضمن مظاهر بهجة العيد من الكحك والزينة، ونالت آلاف الإعجابات.

ومن إيطاليا، حرصت أندية روما وميلان ويوفنتوس على تهنئة مشجعيها، وذلك عبر حساباتها العربية والعالمية، وحظيت تغريداتهم بتفاعل واسع.

العيد فرحة وأجمل فرحة 🎈🎉 أطيب التمنيات والتهاني من الجميع في #روما بمناسبة عيد الفطر المبارك، عساكم من عواده يا رومانيستا ❤️💛 pic.twitter.com/nnXlowOHOR — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) April 20, 2023

وفي إسبانيا، حرصت الأندية على تقديم التهنئة، تقدمهم نادي برشلونة عبر حساباته المختلفة، وكذلك أندية أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ونشر فريق فالنسيا الأسباني عبر حسابه العربي تغريدة قال فيها “عيدكم مبارك، يتقدم نادي فالنسيا بأجمل عبارات التهاني والتبريكات للعالم العربي بمناسبة عيد الفطر، وكل عام وأنتم بألف خير”.

وعربيًا كانت الأندية حاضرة لتهنئة مشجعيها، حيث هنأ الأهلي والزمالك مشجعيهم عبر حسابهم على تويتر، وشارك نادي الهلال السعودي مقطعًا مميزًا لتهنئات لاعبيه الأجانب والعرب.

عيد سعيد..كل عام وأنتم بخير ❤️ pic.twitter.com/3VMOYzR3EF — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 21, 2023

ولم يفوّت اللاعبون الفرصة لمشاركة المسلمين هذه المناسبة المباركة، فكان من بينهم لاعب تشيلسي ونجم منتخب السنغال، كاليدو كوليبالي الذي شارك صورة له رافعًا يده للدعاء وعلق عليها “عيد مبارك لكل المسلمين حول العالم”.

Eid Mubarak to all Muslims around the world 🤲🏿 Kalidou pic.twitter.com/wpQsfVZgfi — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) April 20, 2023

وغرّد أرنوت دانوجما لاعب توتنهام هوتسبير ومنتخب هولندا “عيد مبارك، لعلكم تجدون مليون سبب لتجعلوا حياتكم أجمل في هذا اليوم، وعسى أن تتضاعف فرحة العيد ألف مرة وتبقى معكم إلى الأبد”.

Eid Mubarak! 🤲🏼 May you find a million reasons to make your life more beautiful on this day. May the joy of Eid be multiplied a thousand times and stay with you forever. ✨️ pic.twitter.com/CPV6yvESCd — Arnaut Danjuma (@Danjuma) April 20, 2023

وكان نجم منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة من أول المهنئين عبر حسابه الرسمية على إنستغرام بصور له في الزي العربي وعلق عليها “عيد مبارك على الجميع يارب” .

كل فرد في نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول #عيد_الفطر_المبارك 💙 عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير 🎉🎊🎈 pic.twitter.com/kkZEUX3Iqv — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 20, 2023

🎶 يا ليـلة العيـد آنستـينا 🎶 أستون فيلا يهنئكم بحلول #عيد_الفطر_المبارك. 💜 كل عام وأنتم بخير ☺#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/WE3t6BmB6I — أستون فيلا (@AVFCArabia) April 20, 2023

Eid Mubarak to all of our fans celebrating across the world. 💙 pic.twitter.com/TRLNIObRIx — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 20, 2023

يا ليلة العيد آنستينا 😍 من #البايرن نتمنى #عيد_مبارك إلى جميع البافاريين في الأمة العربية والإسلامية 🙌❤️ pic.twitter.com/Vv8h21fyia — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 20, 2023

أسرة الـروخيبلانكو تُهنئ جميع المسلمين في كل العالم بمناسبة عيد الفطر ❤️🤍

كل عام وأنتم بخير #عيدكم_مبارك pic.twitter.com/jkNwqJOCRi — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) April 20, 2023

يا ليلة العيد آنستينا، وجددتي الأمل فينا 😍 الجميع في ناديكم المفضل يرسل أطيب التهاني بمناسبة #عيد_الفطر_المبارك 🎈🎈🎈 عساكم من عواده 😘#ميلان_دائمًا ❤️🖤 pic.twitter.com/iuRt3AgQiN — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) April 20, 2023

نادي يوفنتوس يهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك عيد سعيد ⚪️⚫️ pic.twitter.com/Tq8mnFoRwQ — JuventusFC (@Juventusfcar) April 20, 2023

عيدكم مبارك 💛 وكل عام وأنتم بخير 🙏 pic.twitter.com/SN3jGWwiav — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 21, 2023

🎶 على قدومك يا ليلة العيد 🤩🎉#عيدكم_مبارك pic.twitter.com/Q3hVYb08OH — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 20, 2023