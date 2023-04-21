منوعات

أندية ونجوم كرة القدم حول العالم تهنئ المسلمين بعيد الفطر

أطقال يحتفلون بالعيد في تونس (الأناضول)
21/4/2023-|آخر تحديث: 21/4/202310:07 PM (مكة المكرمة)

حرصت أندية رياضية ولاعبون حول العالم على تهنئة المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، وامتلأت الحسابات الرسمية لفرق كرة القدم بعبارات التهاني وصور المباركة باللغة العربية أو اللغات الأخرى.

وتقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم المهنئين عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلقًا “أينما كنتم حول العالم، خالص تمنيات (فيفا) بقضاء عيد فطر سعيد مع أحبائكم، كل عام وأنتم بخير”.

واهتمت أندية الدوري الإنجليزي بمشاركة المسلمين حول العالم تلك المناسبة، ونشر نادي أرسنال عبر حسابه على تويتر مقطعًا مصوّرًا تضمن نجمه المصري محمد النني وعددًا من مشجعي النادي حول العالم حمل تهاني للمسلمين بعدد من اللغات.

وتميزت تهنئة نادي ليفربول الإنجليزي عن البقية، حيث كتب على حسابه العربي “هلالك هل لعينينا، فرحنا له وغنينا، الجميع في نادي ليفربول يتمنى لكم عيد فطر سعيد، كل عام وأنتم بخير يا ريدز”.

وجمع الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي أبرز اللاعبين المسلمين منهم محمد صلاح، رياض محرز، محمد النني ونجمي منتخب المغرب حكيم زياش ونايف أكرد في صورة تضمن مظاهر بهجة العيد من الكحك والزينة، ونالت آلاف الإعجابات.

ومن إيطاليا، حرصت أندية روما وميلان ويوفنتوس على تهنئة مشجعيها، وذلك عبر حساباتها العربية والعالمية، وحظيت تغريداتهم بتفاعل واسع.

وفي إسبانيا، حرصت الأندية على تقديم التهنئة، تقدمهم نادي برشلونة عبر حساباته المختلفة، وكذلك أندية أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ونشر فريق فالنسيا الأسباني عبر حسابه العربي تغريدة قال فيها “عيدكم مبارك، يتقدم نادي فالنسيا بأجمل عبارات التهاني والتبريكات للعالم العربي بمناسبة عيد الفطر، وكل عام وأنتم بألف خير”.

وعربيًا كانت الأندية حاضرة لتهنئة مشجعيها، حيث هنأ الأهلي والزمالك مشجعيهم عبر حسابهم على تويتر، وشارك نادي الهلال السعودي مقطعًا مميزًا لتهنئات لاعبيه الأجانب والعرب.

ولم يفوّت اللاعبون الفرصة لمشاركة المسلمين هذه المناسبة المباركة، فكان من بينهم لاعب تشيلسي ونجم منتخب السنغال، كاليدو كوليبالي الذي شارك صورة له رافعًا يده للدعاء وعلق عليها “عيد مبارك لكل المسلمين حول العالم”.

وغرّد أرنوت دانوجما لاعب توتنهام هوتسبير ومنتخب هولندا “عيد مبارك، لعلكم تجدون مليون سبب لتجعلوا حياتكم أجمل في هذا اليوم، وعسى أن تتضاعف فرحة العيد ألف مرة وتبقى معكم إلى الأبد”.

وكان نجم منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة من أول المهنئين عبر حسابه الرسمية على إنستغرام بصور له في الزي العربي وعلق عليها “عيد مبارك على الجميع يارب” .

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل