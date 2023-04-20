“منحة من رحم المحنة”.. احتفاء بولادة طفل وسط “الحرب” في السودان (فيديو)

احتفى ناشطون سودانيون بولادة طفل في أحد المستشفيات وسط الصراع الدائر بين الجيش وقوى الدعم السريع، الذي تحول إلى اشتباكات مسلحة منذ السبت الماضي.

وأشاد الناشطون بشجاعة الكوادر الطبية المتطوعة التي عرّضت حياتها للخطر لإجراء هذه الولادة المستعجلة، إذ يضطر السودانيون للمكوث في منازلهم بسبب القصف العشوائي المستمر.

وصور أفراد الأسرة مقاطع فيديو من داخل المستشفى مع الطاقم الطبي، معتبرين أن “المنحة تولد من رحم المحنة”، والتقطوا مقاطع للوليد قائلين “ولد في زمن الحرب”.

وكانت مستشفيات سودانية كبرى قد خرجت من الخدمة تمامًا جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال مدير مستشفى الشعب الحكومي بالخرطوم للجزيرة مباشر، الاثنين، إن المستشفى تعرض لقصف صباح اليوم وإن الاشتباكات ما زالت مستمرة في محيطه.

وفي مشهد مأساوي أظهرت صور متداولة عمليات لإجلاء مرضى الكلى بمستشفى الدكتورة سلمى المجاور للقيادة العامة بالخرطوم جراء الاشتباكات.

وأعلنت نقابة أطباء السودان -اللجنة التمهيدية، في منشور أوردته عبر فيسبوك وشاركته لجنة أطباء السودان المركزية، أن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالخرطوم ومدن أخرى تعرضت للقصف بالمدافع والأسلحة النارية، وأن ذلك ألحق أضرارًا بالغة بمستشفى الشعب التعليمي ومستشفى ابن سينا التخصصي ومستشفى بشاير.

وأعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى 198 قتيلًا و1207 مصابين.