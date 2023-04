في أولى رحلاته.. انفجار صاروخ “ستارشيب” من “سبايس إكس” عقب إطلاقه من تكساس (فيديو)

انفجر صاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لـ”سبايس إكس” المُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعيد انطلاقه من تكساس، الخميس، في أولى رحلاته المدارية التجريبية، على ما أظهر بث مباشر للشركة.

ولا يشكّل هذا الانفجار فشلًا للشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، كون الصاروخ انطلق بنجاح من منصة إطلاقه، ما يمثل أصلًا نجاحًا كبيرًا لـ”سبايس إكس”.

وهنّأ ماسك فرق العمل في شركته بعد إقلاع الصاروخ، واعدًا بإجراء اختبار جديد “في غضون بضعة أشهر”.

وكتب ماسك، على تويتر قائلًا “تهاني لفريق سبيس إكس على الاختبار الرائع لستارشيب! تعلمنا الكثير لاختبار الإطلاق التالي الذي سيكون في غضون بضعة شهور”.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023