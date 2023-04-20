في أولى رحلاته.. انفجار صاروخ “ستارشيب” من “سبايس إكس” عقب إطلاقه من تكساس (فيديو)

انفجر صاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لـ”سبايس إكس” المُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعيد انطلاقه من تكساس، الخميس، في أولى رحلاته المدارية التجريبية، على ما أظهر بث مباشر للشركة.

ولا يشكّل هذا الانفجار فشلًا للشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، كون الصاروخ انطلق بنجاح من منصة إطلاقه، ما يمثل أصلًا نجاحًا كبيرًا لـ”سبايس إكس”.

WATCH: SpaceX Starship explodes during test flight pic.twitter.com/H0teyLh4Og — BNO News Live (@BNODesk) April 20, 2023

وهنّأ ماسك فرق العمل في شركته بعد إقلاع الصاروخ، واعدًا بإجراء اختبار جديد “في غضون بضعة أشهر”.

وكتب ماسك، على تويتر قائلًا “تهاني لفريق سبيس إكس على الاختبار الرائع لستارشيب! تعلمنا الكثير لاختبار الإطلاق التالي الذي سيكون في غضون بضعة شهور”.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship! Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

وبعد أقل من 4 دقائق من بداية الانطلاق، لم تنفصل المرحلة الأعلى لـ”ستارشيب” عن المرحلة الأدنى لسوبر هيفي، كما كان مخططًا، وشوهدت المركبة وهي تنقلب رأسًا على عقب قبل أن تنفجر.

ووصلت المركبة الفضائية ذروة ارتفاع عند نحو 32 كيلومترًا قبل تفككها.

وتمّت عملية إقلاع الصاروخ المنتظرة من قاعدة “ستاربايس” للفضاء في أقصى جنوب ولاية تكساس الأمريكية.

وكانت “سبايس إكس” أجرت، الاثنين، محاولة أولى لإطلاق الصاروخ، إلا أنها أُرجئت بسبب مشكلة فنية طرأت في الدقائق الأخيرة من الاستعدادات.

وقال رئيس “سبايس إكس” إيلون ماسك، الأحد، “هذه الرحلة الأولى لصاروخ ضخم ومعقد جدًا”، مشيرًا إلى أنّ هذا الاختبار “محفوف بمخاطر كبيرة”.

و”ستارشيب” البالغ طوله 120 مترًا هو أطول من صاروخ “ناسا” العملاق الجديد “اس ال اس” (98 مترًا) الذي أُطلق في مهمة أولى خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ومن صاروخ “ساتورن 5” (111 مترًا) الخاص بمهمات أبولو.

كذلك، يُفترض أن يتمتع “ستارشيب” بقوة إقلاع أقوى بمرتين من “اس ال اس” و”ساتورن 5″، ما يجعله الصاروخ الأقوى في العالم.

ولم تُجرَ قبلًا أي رحلة تجريبية للصاروخ الأسود والفضي بطبقتيه، ومنهما الأولى التي تحمل اسم “سوبر هيفي” والمجهزة بـ33 محركًا على الأقل.

واقتصرت الرحلات التي أجريت سابقًا على المركبة “ستارشيب”، وهي الطبقة الثانية من الصاروخ، إذ نُفّذت رحلات تجريبية دون مدارية (حتى علو حوالي 10 كيلومترات).