بعد تعلّمها العربية.. يابانية تعتنق الإسلام داخل مسجد في طوكيو (فيديو)

نشر الداعية الإسلامي أحمد مانو عبر حسابه على موقع تويتر، أمس الأربعاء، مقطع فيديو لفتاة يابانية تعتنق الإسلام داخل مسجد في طوكيو.

وقال الداعية الياباني ذو الأصل السوري، إنها دخلت الإسلام بعد حضورها دروسًا كان يقدمها في اللغة العربية.

وأفاد مانو أن الشابة اعتنقت الإسلام في 24 رمضان الجاري، وظهر في المقطع وهو يردد وسط الحاضرين دعاء “اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك”.

وقال الداعية في تعليقه على الفيديو “إنها أختي الصغرى الآن”، وأردف “أتمنى من الله أن يملأ حياتها بالسعادة والبركات”.

Praise be to Allah that one Japanese young lady whom I came to know through her taking my Arabic classes embraced Islam on 24th of Ramadan at Tokyo Camii🥹

She’s my younger sister now🙌😁🙌

May Allah fill her life with all the happiness and blessings 🤲🏻 pic.twitter.com/3o4UofR3bg

— Ahmad MAENO (@AhmadMAENO) April 19, 2023