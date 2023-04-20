بعد تعلّمها العربية.. يابانية تعتنق الإسلام داخل مسجد في طوكيو (فيديو)

نشر الداعية الإسلامي أحمد مانو عبر حسابه على موقع تويتر، أمس الأربعاء، مقطع فيديو لفتاة يابانية تعتنق الإسلام داخل مسجد في طوكيو.

وقال الداعية الياباني ذو الأصل السوري، إنها دخلت الإسلام بعد حضورها دروسًا كان يقدمها في اللغة العربية.

وأفاد مانو أن الشابة اعتنقت الإسلام في 24 رمضان الجاري، وظهر في المقطع وهو يردد وسط الحاضرين دعاء “اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك”.

وقال الداعية في تعليقه على الفيديو “إنها أختي الصغرى الآن”، وأردف “أتمنى من الله أن يملأ حياتها بالسعادة والبركات”.

Praise be to Allah that one Japanese young lady whom I came to know through her taking my Arabic classes embraced Islam on 24th of Ramadan at Tokyo Camii🥹

She’s my younger sister now🙌😁🙌 May Allah fill her life with all the happiness and blessings 🤲🏻 pic.twitter.com/3o4UofR3bg — Ahmad MAENO (@AhmadMAENO) April 19, 2023

ويعرف الداعية نفسه على تويتر بأنه ياباني مسلم درس في دمشق الشام وتخرج من مجمع الفتح الإسلامي، وأنه موظف بشركة يابانية وخادم للتربية والتعليم.

وفي 2021، نشر موقع (ميدل إيست آي) البريطاني تقريرًا رصد فيه تزايد أعداد المسلمين في اليابان، وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالمهاجرين فقط بل بمعتنقي الإسلام من اليابانيين أيضًا.

وأفاد التقرير بأن عدد المساجد ارتفع من 4 في ثمانينيات القرن الماضي إلى 110 اليوم، وقد كانت مدينة كوبه موطنًا لأول مسجد في اليابان، وهو المسجد الذي بُني عام 1935.

وقد جرى بناء المسجد المعروف باسم “طوكيو كامي” الذي يعد أكبر مسجد في البلاد عام 1938، من قبل الأتراك التتار، ثم تم تجديده وافتتاحه في 2000، ويستوعب المسجد الرئيسي في طوكيو ما يصل إلى 1200 مصلٍّ.

ونقل ميدل إيست عن الخبير الياباني في الشأن الإسلامي، البروفيسور هيروفومي تانادا، أن عدد المسلمين في الأرخبيل الياباني تراوح بين 110 آلاف و120 ألف مسلم عام 2010.

وأضاف أن العدد تضاعف ليصل إلى حوالي 230 ألفًا في 2020، حوالي 183 ألفًا منهم غير يابانيين -معظمهم من إندونيسيا وباكستان وبنغلاديش- ويشكل المسلمون العرب حوالي 6 آلاف منهم، أما المسلمون اليابانيون فهم حوالي 46 ألفًا.

وقال التقرير إنه رغم الزيادة الهائلة في عدد المسلمين، فإنهم مازالوا يمثلون نسبة ضئيلة جدًّا من إجمالي سكان اليابان، فأغلب سكان البلاد الذين يبلغ عددهم أكثر من 126 مليون نسمة يدينون بالشنتوية والبوذية.

وربط تانادا زيادة عدد المسلمين في البلاد بزيادة الهجرة، وقال إن المهاجرين المسلمين توافدوا على اليابان للعمل والدراسة والاستقرار، وأرجع تزايد اعتناق الإسلام من قِبل اليابانيين إلى الزواج.