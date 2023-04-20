الجمعة.. أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول

أعلنت السعودية ودول عربية وإسلامية عدة، مساء الخميس، أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلاله، بينما أعلنت سلطنة عمان أن يوم السبت هو أول أيام العيد لتعذر رؤية الهلال، وفق مصادر رسمية.

وبذلك يكون شهر رمضان الذي بدأ الخميس 23 مارس/آذار الماضي، 29 يومًا للدول التي أعلنت بدء عيد الفطر الجمعة، و30 يومًا لمن أقره السبت.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن المحكمة العليا أعلنت أن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444 هجري، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

#الديوان_الملكي: المحكمة العليا: يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 20, 2023

وفي سياق متصل، أعلنت قطر والإمارات والعراق واليمن، الجمعة أول أيام العيد، بعد ثبوت هلال شهر شوال أيضًا، وفق بيانات رسمية منفصلة.

لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك#قنا pic.twitter.com/P9BpRZFc1v — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 20, 2023

كما أعلنت البحرين والكويت الموقف ذاته، بحسب بيانين منفصلين لهيئة الرؤية الشرعية في البلدين.

هيئة الرؤية الشرعية: يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيدhttps://t.co/kaNxKQA4zT — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 20, 2023

هيئة الرؤية الشرعية الكويتية : غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد https://t.co/VxRFq5oOTo#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 20, 2023

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت دار الإفتاء في لبنان، إضافة إلى اليمن أن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023 أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 1444 هجري.

كما أعلنت فلسطين والسودان والأردن ثبوت رؤية الهلال، وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

في المقابل، أفادت الأوقاف العمانية في بيان، بأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ويكون الجمعة المكمل لشهر رمضان 30 يومًا.

من جانب آخر أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أن يوم غد الجمعة هو اليوم الأخير لشهر رمضان، وأن يوم السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك عند أهل الشيعة في العراق.

أول أيام العيد في تركيا

ويبدأ أول أيام عيد الفطر في تركيا، غدًا الجمعة، حيث ستؤدى صلاة العيد في مساجد البلاد كافة.

وفي تصريحات للأناضول، قالت عالمة الفلك في اللجنة العليا لشؤون الدين برئاسة الشؤون الدينية التركية، حُميراء نور إشلك، إن هلال شهر شوال سيبدأ بالظهور من قارتي أفريقيا وأوربا ابتداءً من الليلة القادمة التي تربط الخميس بالجمعة.