50 طالبا يسردون أجزاء من القرآن في جلسة واحدة بقطاع غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر مشروع إطلاق مركز لتعليم القرآن في قطاع غزة، فعالية لتسميع القرآن الكريم “غيبا” في جلسة واحدة، بمشاركة 50 حافظا.

ونظّم “مركز عباد الرحمن لتعليم القرآن الكريم والسنة” (غير حكومي) هذه الفعالية. وقال أحمد أبو يوسف مدير مركز تحفيظ القرآن للجزيرة مباشر: “انطلق مشروع السرد في مركز عباد الرحمن لتعليم القرآن الكريم سنة 2019، وانتسب إليه طلاب مميزون يحفظون القرآن الكريم بطريقة السرد، وشارك العديد من طلاب المركز في مسابقة صفوة الحفاظ”.

وأضاف: “يشارك في الفعالية 50 طالبا يسردون أجزاء متفرقة من القرآن الكريم، تمهيدا لسرد القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة”.

وتقام في مدينة غزة فعاليات تسميع القرآن الكريم “غيبا” في جلسة واحدة، بمشاركة المئات من الحفاظ، وتستمر عملية تسميع القرآن وسرده غيبا، من الفجر حتى مغيب الشمس.

وقال بلال عماد، المدير العام لجمعية “دار القرآن الكريم والسنة” بمدينة غزة، في تصريحات صحفية إن حافظ القرآن حتى يصل إلى مرحلة سرده غيبا في جلسة واحدة “يلزمه سنوات طويلة تتراوح بين 7 و10 سنوات من الحفظ وتثبيت الحفظ كي يتمكن من إتقانه”.