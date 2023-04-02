ما هي الباقيات الصالحات؟ وماذا تعني؟ (فيديو)

أوضح الداعية الإسلامي البشير عصام المراكشي، أن المقصود بـ”الباقيات الصالحات” هو الذكر بالكلمات المعروفة (سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، ويمكن أن يُضاف إليها لا حول ولا قوة إلا بالله، وفقًا للمراكشي.

وأضاف في لقائه مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر: “هذه الكلمات فيها أسرار عجيبة جدًّا، يصعب أن نحيط بجميع ما فيها من الأسرار، لكن يمكن أن نشير إلى أن هذه الكلمات جمعت الكثير من المحامد التي يحتاج العبد أن يحمد بها ربه”.

وقال المراكشي إن “كلمة (سبحان الله) هي كلمة تنزيه لله، أُسبح الله أي أنزهه عن كل نقص”، وذكر أن “كلمة (الحمد لله) كلمة شكر، فحين يشكر المسلم ربه ويحمده على نعمه الكثيرة فهذا مؤذن بازديادها”، مستشهدًا بالآية الكريمة {وإذ تأذّنَ ربُّكم لئن شكرتُم لأزيدنَّكم}.

وأشار المراكشي إلى كلمة جميلة أعجبته في متن “جمع الجوامع” لعبد الوهاب بن علي السبكي “نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها”.

وأضاف: “تفيد كلمة (لا إله إلا الله) بالتوحيد، وقد ورد أنها أفضل الذكر، وفقًا للترمذي وغيره، والتي فيها إثبات العبودية لله عز وجل، ونفي ذلك عن غيره”.

وفي “الله أكبر”، وفقًا للمراكشي، تكبير الله سبحانه وتعالى، والشهادة له بأنه أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء.

واختتم ضيف (أيام الله) “ثم كنز من كنوز الجنة، وهي (لا حول ولا قوة إلا بالله) التي فيها تمام التسليم والخضوع لله، لأن المسلم حين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه لا تحول عن المعصية ولا قوة للإتيان بالطاعة إلا بعون الله وتأييده”.