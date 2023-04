عاصفة عاتية تجتاح أمريكا وتقتل 22 على الأقل (فيديو)

اجتاحت عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق أمس السبت، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وأعلنت إدارة الصحة بولاية تنيسي 7 وفيات بسبب الطقس في مقاطعة ماكنيري على حدود مسيسيبي، وقال باتريك شيهان مدير هيئة الطوارئ بولاية تنيسي إن عدد المصابين والمباني المتضررة في عدة مقاطعات لم يتحدد بعد.

وإلى الجنوب من حدود تنيسي في مقاطعة ماديسون بولاية ألاباما، قال المحقق تايلر بيريهيل لرويترز إن أوفي لاساتر (90 عاما) لقيت حتفها عندما دمر إعصار منزلها.

One of my daughters and I walked down the street to help. We're picking up and helping people get important belongings. The destruction so close to me is hard to believe. #Adamsville #Tennessee #Tornado pic.twitter.com/gTnbjZDKHG

وأفادت فوكس نيوز بوقوع وفاة أخرى في مقاطعة بونتوتوك بولاية مسيسيبي المجاورة.

وقالت إدارة الطوارئ في إلينوي إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة كروفورد إثر انهيار مبنى سكني.

جاء هذا بالإضافة إلى وفاة رجل (50 عاما) في مدينة بلفيدير شمال إلينوي إثر انهيار سقف مسرح كان بداخله 260 شخصا كانوا يحضرون حفلا موسيقيا، وقال دان زاكارد، وهو مسؤول كبير في إدارة الطوارئ بمقاطعة بون، أمس السبت، إن الحادث أسفر عن إصابة 40 آخرين.

BREAKING: A large section of the roof of the Apollo Theatre in Belvidere, Illinois has just collapsed during a concert. Rescue crews are on the scene. Further details:

– Mass Casualty event

– EMS requesting twenty ambulances to the scene

– Took place during a Morbid Angels… pic.twitter.com/u8kENEyKNk

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 1, 2023