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عاصفة عاتية تجتاح أمريكا وتقتل 22 على الأقل (فيديو)

بركة سباحة مليئة بالحطام في أعقاب الإعصار في ليتل روك، أركنساس، الولايات المتحدة (رويترز)
2/4/2023

اجتاحت عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق أمس السبت، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وأعلنت إدارة الصحة بولاية تنيسي 7 وفيات بسبب الطقس في مقاطعة ماكنيري على حدود مسيسيبي، وقال باتريك شيهان مدير هيئة الطوارئ بولاية تنيسي إن عدد المصابين والمباني المتضررة في عدة مقاطعات لم يتحدد بعد.

وإلى الجنوب من حدود تنيسي في مقاطعة ماديسون بولاية ألاباما، قال المحقق تايلر بيريهيل لرويترز إن أوفي لاساتر (90 عاما) لقيت حتفها عندما دمر إعصار منزلها.

وأفادت فوكس نيوز بوقوع وفاة أخرى في مقاطعة بونتوتوك بولاية مسيسيبي المجاورة.

وقالت إدارة الطوارئ في إلينوي إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة كروفورد إثر انهيار مبنى سكني.

جاء هذا بالإضافة إلى وفاة رجل (50 عاما) في مدينة بلفيدير شمال إلينوي إثر انهيار سقف مسرح كان بداخله 260 شخصا كانوا يحضرون حفلا موسيقيا، وقال دان زاكارد، وهو مسؤول كبير في إدارة الطوارئ بمقاطعة بون، أمس السبت، إن الحادث أسفر عن إصابة 40 آخرين.

وأفاد تقرير بأن شخصا لقي حتفه في مقاطعة ساسكس بولاية ديلاوير بعد سلسلة من العواصف القوية التي اجتاحت المنطقة ليل السبت.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عواصف رعدية السبت في أجزاء من شرق الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتساقط الأشجار بسبب رياح تزيد سرعتها على 100 كيلومتر في الساعة.

وقال مسؤولون إن الأعاصير أدت إلى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني في ولاية أركنسو، وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتل روك ومناطق كبيرة في شرقي وشمال شرقي المدينة، وهي عاصمة الولاية.

واجتاحت موجة من الطقس الربيعي القاسي أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة، يوم الجمعة، وهددت منطقة وسط البلاد من تكساس إلى البحيرات العظمى بعواصف رعدية وأعاصير.

وقالت سارة هاكابي ساندرز حاكمة ولاية أركنسو، أمس السبت، إن هناك 5 وفيات مؤكدة في الولاية.

وقالت مادلين روبرتس المتحدثة باسم مقاطعة بولاسكي لصحيفة واشنطن بوست إن شخصا لقي حتفه، ونُقل أكثر من 50 آخرين إلى المستشفيات في نورث ليتل روك.

وقال مات إيمز وهو رقيب شرطة بولاية إنديانا إن 3 لقوا حتفهم في مقاطعة سوليفان، وقال المسؤول بالشرطة جيسون بوبيت على فيسبوك إن حالة طوارئ أُعلنت في المناطق المتضررة.

ويأتي الطقس المضطرب بعد أسبوع من سلسلة عواصف رعدية، تسببت في إعصار قاتل اجتاح بلدة رولينج فورك بولاية مسيسيبي، ودمر الكثير من منازل البلدة البالغ عددها 400، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.

المصدر : رويترز