عاصفة عاتية تجتاح أمريكا وتقتل 22 على الأقل (فيديو)

اجتاحت عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق أمس السبت، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وأعلنت إدارة الصحة بولاية تنيسي 7 وفيات بسبب الطقس في مقاطعة ماكنيري على حدود مسيسيبي، وقال باتريك شيهان مدير هيئة الطوارئ بولاية تنيسي إن عدد المصابين والمباني المتضررة في عدة مقاطعات لم يتحدد بعد.

وإلى الجنوب من حدود تنيسي في مقاطعة ماديسون بولاية ألاباما، قال المحقق تايلر بيريهيل لرويترز إن أوفي لاساتر (90 عاما) لقيت حتفها عندما دمر إعصار منزلها.

One of my daughters and I walked down the street to help. We're picking up and helping people get important belongings. The destruction so close to me is hard to believe.#Adamsville #Tennessee #Tornado pic.twitter.com/gTnbjZDKHG — Don (@RealDonIverson) April 1, 2023

وأفادت فوكس نيوز بوقوع وفاة أخرى في مقاطعة بونتوتوك بولاية مسيسيبي المجاورة.

وقالت إدارة الطوارئ في إلينوي إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة كروفورد إثر انهيار مبنى سكني.

جاء هذا بالإضافة إلى وفاة رجل (50 عاما) في مدينة بلفيدير شمال إلينوي إثر انهيار سقف مسرح كان بداخله 260 شخصا كانوا يحضرون حفلا موسيقيا، وقال دان زاكارد، وهو مسؤول كبير في إدارة الطوارئ بمقاطعة بون، أمس السبت، إن الحادث أسفر عن إصابة 40 آخرين.

BREAKING: A large section of the roof of the Apollo Theatre in Belvidere, Illinois has just collapsed during a concert. Rescue crews are on the scene. Further details: – Mass Casualty event

– EMS requesting twenty ambulances to the scene

– Took place during a Morbid Angels… pic.twitter.com/u8kENEyKNk — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 1, 2023

وأفاد تقرير بأن شخصا لقي حتفه في مقاطعة ساسكس بولاية ديلاوير بعد سلسلة من العواصف القوية التي اجتاحت المنطقة ليل السبت.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عواصف رعدية السبت في أجزاء من شرق الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتساقط الأشجار بسبب رياح تزيد سرعتها على 100 كيلومتر في الساعة.

وقال مسؤولون إن الأعاصير أدت إلى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني في ولاية أركنسو، وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتل روك ومناطق كبيرة في شرقي وشمال شرقي المدينة، وهي عاصمة الولاية.

واجتاحت موجة من الطقس الربيعي القاسي أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة، يوم الجمعة، وهددت منطقة وسط البلاد من تكساس إلى البحيرات العظمى بعواصف رعدية وأعاصير.

وقالت سارة هاكابي ساندرز حاكمة ولاية أركنسو، أمس السبت، إن هناك 5 وفيات مؤكدة في الولاية.

This is Little Rock, AR,. Pray for central Arkansas. I am not in Arkansas I got the video from someone else pic.twitter.com/2wgBHXDYSb — Michael jarrous (@JarrousMichael) April 1, 2023

وقالت مادلين روبرتس المتحدثة باسم مقاطعة بولاسكي لصحيفة واشنطن بوست إن شخصا لقي حتفه، ونُقل أكثر من 50 آخرين إلى المستشفيات في نورث ليتل روك.

وقال مات إيمز وهو رقيب شرطة بولاية إنديانا إن 3 لقوا حتفهم في مقاطعة سوليفان، وقال المسؤول بالشرطة جيسون بوبيت على فيسبوك إن حالة طوارئ أُعلنت في المناطق المتضررة.

ويأتي الطقس المضطرب بعد أسبوع من سلسلة عواصف رعدية، تسببت في إعصار قاتل اجتاح بلدة رولينج فورك بولاية مسيسيبي، ودمر الكثير من منازل البلدة البالغ عددها 400، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.