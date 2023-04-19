أسدان يهربان من سياجهما خلال عرض سيرك.. شاهد ما حدث (فيديو)

في ثوان معدودات، انقلب عرض ممتع داخل سيرك إلى فوضى ولحظات ذعر بين الجمهور، حين باغت أسدان مروضيهما وهربا من سياج المسرح.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة التي حدثت في مدينة لويانغ بمقاطعة خنان وسط الصين، السبت، حيث فر الأسدان بغتة عبر باب في السياج الحديدي الذي يفصل المسرح عن الجمهور، لم يتم تأمينه بشكل صحيح خلال العرض متسببَين في حالة من الفزع.

#China:Two lions jumped out of the cage during during the audition of the Global Summit International Circus-Luoyang Station tour, and the audience scattered and fled out of auditorium.

The lions have been captured, no one was injured. pic.twitter.com/7ykpUIXugQ — Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 16, 2023

وشوهد المتفرجون كبارًا وصغارًا وهم يصرخون ويتدافعون في جميع الاتجاهات، ويقفزون بشكل جماعي رعبًا من الحيوانين المفترسين بعد خروجهما من الساحة المحاطة بالأقفاص.

وبينما حوصر أحد الأسدين في القفص في الوقت المناسب، تمكن الآخر من الفرار إلى أحد الشوارع المحيطة، ولاحقًا، أكدت السلطات الإمساك به خلال 15 دقيقة دون إصابات.

وأمرت السلطات المحلية السيرك بتعليق عروضه، فيما يُجرى تحقيق في الحادث، حسب ما أفادت صحيفة “غلوبال تايمز” (Global Times) التابعة للحكومة الصينية.