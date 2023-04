أسدان يهربان من سياجهما خلال عرض سيرك.. شاهد ما حدث (فيديو)

في ثوان معدودات، انقلب عرض ممتع داخل سيرك إلى فوضى ولحظات ذعر بين الجمهور، حين باغت أسدان مروضيهما وهربا من سياج المسرح.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة التي حدثت في مدينة لويانغ بمقاطعة خنان وسط الصين، السبت، حيث فر الأسدان بغتة عبر باب في السياج الحديدي الذي يفصل المسرح عن الجمهور، لم يتم تأمينه بشكل صحيح خلال العرض متسببَين في حالة من الفزع.

#China:Two lions jumped out of the cage during during the audition of the Global Summit International Circus-Luoyang Station tour, and the audience scattered and fled out of auditorium.

The lions have been captured, no one was injured. pic.twitter.com/7ykpUIXugQ

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 16, 2023