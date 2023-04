“أغنية الشمس والأرض”.. ناسا ترصد أصواتا قادمة من الفضاء (استمع)

تمتلئ البيئة المغناطيسية للأرض بسمفونية صوتية لا يمكننا سماعها، لأن الفضاء الخارجي -كما هو معروف- عبارة عن فراغ تنعدم فيه الوسائط التي يسير عبرها الصوت.

لكن مشروعًا علميًّا جديدًا تموله وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يسمى “هارب” (HARP) قام بتحويل تلك الموجات المنخفضة التردد التي لم تُسمع من قبل إلى صفارات مسموعة وأزيز يمكن سماعه.

وحققت الاختبارات المبكرة بالفعل اكتشافات مفاجئة، أمكن للعلماء من خلالها الانضمام إلى رحلة استكشاف الفضاء الصوتي لفك رموز الاهتزازات الكونية التي تساعد على أداء “أغنية الشمس والأرض”.

Whistles. Crunches. Whooshes.

These are a few of the space sounds heard in a new citizen science project called HARP.

By participating, you can investigate cosmic vibrations recorded by NASA spacecraft that help sing the song of the Sun and Earth.

More: https://t.co/LfwmGJVQLY pic.twitter.com/Ks7EBhsIpJ

— NASA Sun & Space (@NASASun) April 17, 2023