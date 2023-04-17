طعام ودواء.. أقصى أمنيات أم خالد من خيمة نزوح تضم زوجا طريح الفراش و6 أطفال (فيديو)

ترعى النازحة السورية أم خالد زوجها طريح الفراش في خيمة نزوح بريف إدلب تغيب عنها أساسيات الحياة الكريمة. وعلى فراش إسفنجي يستلقي الزوج في أحد جنبات الخيمة أمام مدفأة توقد بقطع من الكرتون.

تُقلب أم خالد (32 عامًا) زوجها لتُطبب جروحا أصابت ظهره لطول مكثه في الفراش، بعدما أصيب بجلطة أفقدته القدرة على الكلام والحركة.

أصبحت الزوجة بعد مرضه يده التي يأكل بها وساقيه اللتين تنقلانه إلى المستشفى، وذلك بعدما كان أبو خالد يتمتع بصحة جيدة مكنته من النزوح بأسرته من قرية الصهرية بريف حماة في بداية الحرب إلى أماكن عديدة هربا من القصف.

بعد مرضه، عادت الزوجة به وبأطفالها إلى مخيم الرحمة بريف إدلب الشمالي على أمل أن تكون قريبة من أهلها حتى يقدموا لها بعض المساعدة، إلا أنها لم تجد أحدًا منهم.

تقول أم خالد للجزيرة مباشر، إن زوجها أجرى أكثر من عملية جراحية بعد إصابته بارتجاج في الدماغ وتقرحات في الجسم، بمساعدة من الدفاع المدني، مضيفة أنه يحتاج إلى عناية طبية وأدوية لا تستطيع توفيرها.

تبيع الأم ما تتلقاه من مساعدات مثل الأرز والزيت لتوفر الدواء لزوجها، في حين يبقى أطفالها جوعى، إذ تقول إن طعام الأسرة يقتصر على بعض البطاطس أو الخبز، لأنها لا تتمكن من شراء لحم لهم.

وبينما تمتلئ موائد الإفطار في الشهر الكريم، لا تملك أم خالد ما تصنع به إفطارًا لأطفالها، وتقول إنها منذ يومين انتقلت بكأس فارغ بين خيام الجيران طلبا لبعض السكر لوجبة سحور مكونة من شاي وخبز.

يزيد مرض ثلاسيميا الدم الذي يصيبها من شدة معاناة الأم، إذ لا تقوى على العمل حتى توفر احتياجات الأسرة ولا تتمكن من شراء الدواء لنفسها.

تعيل أم خالد أطفالها الستة إلى جانب والدهم المريض، في خيمة مهترئة تغمرها المياه شتاءً وتلهبها الشمس صيفًا. يتأثر الأطفال من حال والدهم ويتألمون لألمه، وهم يحتاجون إلى طعام ولباس وأفرشة ينامون عليها.

تتمنى الأم أن تجد دواء لزوجها وطعاما لأطفالها، وتقول إنها تحن إلى بلدتها ومنزلها القديم على بساطته “أتمنى أن أعيش ربع حياتي القديمة”.