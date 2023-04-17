“تغطية الفساد”.. ناشطون يهاجمون دائرة صحية بالعراق بعد نشرها صور طعام من الإنترنت على أنها وجبة للمرضى

أثارت صور نشرتها دائرة حكومية في العراق عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب والسخرية بين الناشطين.

ونشر حساب إعلام دائرة صحة صلاح الدين، الأربعاء، صورًا لأنواع مختلفة من الأطعمة بين لحم وأرز ومشويات وحلويات، قائلا إنها الوجبات التي تُقدَّم للمرضى داخل مستشفيات الدائرة الصحية.

وواجه المعلقون المنشور بسخرية لاذعة، معتبرين أن تلك الصور غير حقيقية، مما اضطر صفحة إعلام الدائرة الصحية إلى سحب المنشور دون إصدار أي توضيح.

ووصف الناشطون مستشفيات العراق بأنها تعاني الإهمال وسوء الخدمات، واتهموا الدائرة الصحية بـ”التغطية على الفساد الحكومي بنشر صور مضللة”.

وأفاد حساب “التقنية من أجل السلام” المتخصص في التحقق من مصداقية الأخبار، بأن الصور المنشورة “تمت سرقتها من الإنترنت”.

قامت "التقنية من اجل السلام" بفضحهم.. مديرية صحة صلاح الدين تنشر صور لطعام من الانترنت، وتدعي إنه إعاشة مستشفى بيجي العام..#شبكة_شكو_ماكو pic.twitter.com/9rUwQnW97m — شبكة شكو ماكو (@Shakwmakw) April 13, 2023

اعلام صحة صلاح الدين ينشر #صوراً لوجبات على أنها وجبة اعاشة لمستشفى بيجي ، وبالاصح الصور تعود لمواقع اجنبية لعام 2014 اي مسروقة ! ⛔😎 pic.twitter.com/WO4g4SUvfK — بلال آل جبور (@blal_jb) April 13, 2023

إنجازات ابو مازن ..

إعلام دائرة صحة صلاح الدين ينشر صور من الإنترنت على انها وجبات إعاشة مستشفى بيجي العام ..#مهيب_ريشان pic.twitter.com/0ksIgVE7BU — Muheeb Rishan مهيب ريشان (@MuheebRishan) April 13, 2023

ولم تكن فضيحة الصور الوحيدة لدائرة صحة صلاح الدين التي خرجت إلى العلن في أقل من أسبوع، إذ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالرشوة والتلاعب.

وقال موقع تلفزيون “السومرية” المحلي، إن بيانا لدائرة التحقيقات في الهيئة أوضح أن “فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين ضبط كلا من مدير الإدارة والمسؤول عن البصمة الإلكترونية وسجلات الحضور والانصراف في مستشفى بيجي العام، لعدم قيامهما بإدخال اسم أحد الموظفين في السجلات والبصمة”.

وأضاف أن “الموظف المذكور منقطع عن الدوام منذ تاريخ مباشرته، وبالرغم من ذلك تم صرف رواتبه بشكل كامل”.

وأوضح الموقع أن “فريق التحري الخاص بالمكتب، الذي قام بالانتقال إلى شعبة اللجان الطبيَّة في تكريت على إثر ورود معلومات بوجود حالات ابتزاز ورشى فيها، تمكن من ضبط أحد الموظفين متلبسًا بتسلم مبلغ مالي من أحد المراجعين؛ لقاء إكمال معاملته”.

وقال إن “قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين الثلاثة في العمليَّتين”.