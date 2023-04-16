كيف يؤسس الأبوان عقلية الطفل ويكونانه أخلاقيا؟ مفكر إسلامي يجيب (فيديو)

قال المفكر الإسلامي الدكتور عبد الكريم بكار، إن المنهجية والرؤية والبنية العقلية أصبحت هي الأهم في تربية الطفل بعد أن أصبحت الثقافة والمعرفة متوفرة تحت أصابع اليد.

وأفاد المفكر في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أنه أصبح من المهم أن يعمد الأبوان إلى التسلح بثقافة منهجية وفكرية تساعدهم على تشكيل عقليات جيدة لدى أبنائهم.

وأردف الدكتور بكار أن الأمر نفسه مطلوب من المدارس، مشيرًا إلى ضرورة التأسيس داخل الأسرة بداية قبل أن تكمل المدارس المسيرة ثم الإعلام.

وشدد المفكر على ضرورة امتلاك الأبوين منهجية صحيحة، مشيرًا إلى عدد من المرتكزات في بناء عقلية الطفل، ويأتي التواصل الحميم مع الطفل في مقدمة الأمر، وصنفه الدكتور الطريق الأسرع إلى قلبه وعقله.

ويرى الدكتور بكار أن تخفيف تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الطفل يأتي عبر المزيد من الاحتضان داخل الأسرة من الأب والأم، مع التشديد على دور الأم الأساس في التربية.

وأكد ضيف (أيام الله) ضرورة إشعار الطفل بالسند والاهتمام، ثم تأتي ضرورة بناء الثقة في النفس لديه، ووصفها بـ”الجدار الناري” الذي يحول بينه وبين المؤثرات الخارجية.

وقال إن من جملة المبادئ التي ينبغي إشباع الطفل بها، أن “كل ما تقدمه في الحياة سيعود إليك”، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى في عباده.

وأضاف الدكتور أن على الأبوين تعليم أطفالهم أن “لكل شيء ثمنًا”، مشددًا على ضرورة أن يثقف الأبوان نفسيهما ثقافة فكرية منهجية حتى يتمكنا من بناء عقلية جيدة.

وعن المصدر الذي ينبغي اعتماده لبلوغ هذا الهدف، يرى الدكتور أن أكثر المصادر ثقة هي الكتاب، مضيفًا أن الحوار أيضًا عامل مهم، مع الحرص على حضور المحاضرات والنقاشات.