هل يجوز إكراه المرأة على خدمة والدي زوجها؟ أستاذ في مقاصد الشريعة يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور وصفي عاشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة إنه لا ينبغي إكراه الزوجة على خدمة أهل الزوج؛ لأن ذلك ليس واجبًا شرعيًّا عليها.

واستدرك الدكتور في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، بأنه يمكن طلب ذلك بالحسنى والتلطف، مشددًا أن كل زوجة هي على استعداد لإعطاء زوجها مهجة قلبها بشرط أن يعاملها معاملة حسنة.

وأضاف أستاذ مقاصد الشريعة أن الزوج عليه كذلك الإحسان إلى أهل زوجته حتى تكون المعاملة بالمثل، وتحسن هي أيضًا إلى أهله.

وفي المقابل، قال الداعية الإسلامي إن على الزوجة أن تحسن معاملة زوجها ومن أوجه الإحسان إليه القيام بما يحتاج إليه أبواه؛ لأن ذلك سيُدخل السعادة على قلبه.

وشدد الدكتور على أن ذلك ليس على سبيل الفرض، وإنما هو مما تُؤدم به الحياة بين الزوج والزوجة ويدخل السعادة والسرور على الزوج.

ووجّه الدكتور أبو زيد كلمته إلى الأزواج قائلًا “إذا أحسنت معاملة أهل زوجتك فإنك ستملك زوجتك، وإذا أحسنت هي إلى أهلك فسوف تملكك ويزيد ذلك من الحب بينكما”.

وأشار الداعية إلى أن ذلك يشيع جوًّا من السعادة والألفة والمحبة وإنشاء الأحفاد على هذا البر، فعندما ترى البنت أمها تقضي مصالح أهل زوجها فستنشأ على ذلك.

وعاد الدكتور ليوضح أن الأمر ليس فرضًا يأثم تاركه، وإنما هو من حسن العشرة بين الزوجين.