حوار قرآني بين علماء في الأزهر وطالبة مصرية يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

حظي مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر برواج واسع وملايين المشاهدات، إذ ظهرت فيه طالبة أزهرية تقرأ القرآن الكريم بصوت بديع أمام عدد من علماء ومشايخ الأزهر الشريف، خلال مسابقة تنظمها الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالأزهر.

ووثقت لقطات مصورة، مبادرة وكيل لجنة مراجعة المصحف حسن عبد النبي بتوجيه أسئلة معقدة للطالبة وهي جالسة أمامه في متشابهات ومواضع القرآن، إلا أنها فاجأت الحضور بإجاباتها الدقيقة بصوت لقي استحسان وإعجاب الكثيرين.

ونشر أبو اليزيد سلامة أحد علماء الأزهر الشريف، مقطع الفيديو عبر حسابه بفيسبوك، وعلق عليه قائلًا “لن تصدق جمال صوتها وسرعة البديهة وحضور الذهن لديها، هي مثال مشرف ومتميز للفتيات”. وحصد المقطع أكثر من مليوني مشاهدة في يوم واحد.

وأوضح مدير شؤون القرآن أن مقطع الفيديو المتداول، عبارة عن تدريب لإحدى المتميزات على الأسئلة في المسابقة الدولية، قائلًا “الأسئلة ليست داخل المسابقة وإنما هو حوار قرآني”.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إعادة مشاركة مقطع الفيديو، وأشادوا بطريقة ترتيل الطالبة وحرصها على قراءة القرآن بصوت مميز، رغم الأسئلة الصعبة التي واجهتها.

كما نشر الشيخ عبد العال أحمد الأزهري على صفحته في فيس بوك فيديو آخر بعنوان “نماذج مشرفة من المتسابقين في مسابقة الأزهر الشريف”، وفيه أجاب شاب بأسلوب لافت عن الأسئلة مما أثار إعجاب اللجنة.

يذكر أن المسابقة تتم على 4 مراحل، وقد شارك فيها 180 ألف مشارك ومشاركة، وتم تصعيد 56000 مشترك حصلوا على 80% فأكثر، ليُنتقى منهم من يحصلون على 90% فأكثر. وتُجرى حاليًّا المرحلة الأخيرة من المسابقة لاختيار العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.