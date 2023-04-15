بمجرفة يدوية.. ممثل أمريكي بارز يردم حفرة أزعجت سكان حيّه في كاليفورنيا (فيديو)

قام الممثل الأمريكي حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر بردم حفرة في أحد شوارع الولاية بعد شكوى سكان الحي من إضرارها بالسيارات.

ونشر شوارزنيغر مقطع فيديو حظي بانتشار واسع، يظهر فيه وهو يصلح الحفرة بمساعدة رجلين، ويظهر المارة وهم يحيّونه ويشيدون بفعله.

وكتب الممثل الأمريكي (75 عامًا) تعليقًا على الفيديو “بعد أن انزعج الحي بأكمله من هذه الحفرة العملاقة التي كانت تفسد السيارات والدراجات لأسابيع، خرجت مع فريقي وقمت بإصلاحه، أقول دائمًا، دعونا من الشكوى، دعونا نفعل شيئًا حيال ذلك”.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT — Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023

وهطلت أمطار كثيفة على جنوب كاليفورنيا منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مما جعل طلبات خدمة الإصلاح تنهال على طواقم إصلاح شوارع لوس أنجلوس بأعداد كبيرة.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لمكتب خدمات الشوارع كيث موزي الأسبوع الماضي مبررًا وجود الحفرة، إن الإدارة تلقت 19642 طلب إصلاح حفرة منذ 30 ديسمبر، وقال إنه تم الانتهاء من 17459 من هذه الطلبات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه في ظل الظروف العادية، يكون وقت استجابة الإصلاح من يوم إلى ثلاثة أيام، وأنه بسبب هذه الطوارئ تم تحويل أطقم العمل من وظائف يومية أخرى لمواكبة الطلب على إصلاح الحفر.

وقال موزي “إصلاح الحفر مهمة يومية لنا، نحن نحقق تقدمًا جيدًا، لكنه ليس جيدًا بما يكفي لأي شخص تأثر بالحفر”.

لكن بعد نشر مقطع الفيديو، قالت إدارة الأشغال العامة في لوس أنجلوس إن الحفرة لم تكن حفرة في الواقع، بل كانت خندقًا للخدمة يتعلق بعمل نشط في هذه المنطقة.

في المقابل أكد دانيال كيتشل المتحدث باسم شوارزنيغر، أن سكان حي برينتوود قدموا طلبات متكررة لإصلاح الطريق منذ سلسلة من العواصف الشتوية في مارس/ آذار الماضي، لكن لم يستجب لهم أحد.