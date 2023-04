بمجرفة يدوية.. ممثل أمريكي بارز يردم حفرة أزعجت سكان حيّه في كاليفورنيا (فيديو)

قام الممثل الأمريكي حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر بردم حفرة في أحد شوارع الولاية بعد شكوى سكان الحي من إضرارها بالسيارات.

ونشر شوارزنيغر مقطع فيديو حظي بانتشار واسع، يظهر فيه وهو يصلح الحفرة بمساعدة رجلين، ويظهر المارة وهم يحيّونه ويشيدون بفعله.

وكتب الممثل الأمريكي (75 عامًا) تعليقًا على الفيديو “بعد أن انزعج الحي بأكمله من هذه الحفرة العملاقة التي كانت تفسد السيارات والدراجات لأسابيع، خرجت مع فريقي وقمت بإصلاحه، أقول دائمًا، دعونا من الشكوى، دعونا نفعل شيئًا حيال ذلك”.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

