نفوق 18 ألف بقرة في انفجار “مروع” في مزرعة بولاية تكساس الأمريكية (فيديو)

نفقت نحو 18 ألف بقرة في انفجار “مروع” في مزرعة للألبان بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، حسبما أعلنت سلطات ولاية تكساس الأمريكية.

وقال مفوض الزراعة في الولاية سيد ميلر في بيان إن الحادث هو “أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس”، وأضاف أن “التحقيق وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح”.

وأكد ميلر أن مصدر الانفجار والحريق لم يعرف، ووصف الحادث بأنه “مروع”، مضيفًا: “ما إن نعرف السبب والحقائق المحيطة بهذه المأساة، سنحرص على إطلاع الجمهور على كل التفاصيل لتجنب كوارث من هذا النوع في المستقبل”.

