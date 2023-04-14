نفوق 18 ألف بقرة في انفجار “مروع” في مزرعة بولاية تكساس الأمريكية (فيديو)

نفقت نحو 18 ألف بقرة في انفجار “مروع” في مزرعة للألبان بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، حسبما أعلنت سلطات ولاية تكساس الأمريكية.

وقال مفوض الزراعة في الولاية سيد ميلر في بيان إن الحادث هو “أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس”، وأضاف أن “التحقيق وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح”.

وأكد ميلر أن مصدر الانفجار والحريق لم يعرف، ووصف الحادث بأنه “مروع”، مضيفًا: “ما إن نعرف السبب والحقائق المحيطة بهذه المأساة، سنحرص على إطلاع الجمهور على كل التفاصيل لتجنب كوارث من هذا النوع في المستقبل”.

The scale of this tragedy is unbelievable. Please keep those affected in your prayers.https://t.co/A9sPiKbFmV — Sid Miller (@MillerForTexas) April 14, 2023

وقال عناصر الإطفاء والشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث إن “شخصًا محاصرًا في الداخل”، وقال مكتب مأمور مقاطعة كاسترو على فيسبوك إنه تم إنقاذ عامل المزرعة ونقله جوًا إلى المستشفى.

ودمر الانفجار والحريق، مساء الثلاثاء، مزرعة ألبان “ساوثفورك” في منطقة بانهاندل بولاية تكساس.

وقال سال ريفيرا مأمور المقاطعة لشبكة “سي بي إس” إنه قد يكون حدث ارتفاع في حرارة نظام إزالة الروث من الحظيرة، مشيرًا إلى أن غاز الميثان يمكن أن “يشتعل ثم ينتشر مع الانفجار والحريق”.