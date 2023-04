حفرة غامضة في قاع المحيط الهادئ تنبئ بكارثة زلزال محتملة (شاهد)

كشفت دراسة أجرتها جامعة واشنطن عن وجود حفرة في قاع المحيط الهادئ يتسرب من خلالها ينبوع مياه دافئة، مشيرة إلى أن هذا الصدع البحري قد ينذر بوقوع زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر.

وأشارت الدراسة إلى أن الحفرة الغامضة -التي أُطلق عليها اسم (Pythia’s Oasis)- تقع في صدع كاسكاديا البحري في شمال غرب المحيط الهادئ، قبالة سواحل ولاية أوريغون الأمريكية.

والصدوع عبارة عن كسور في صخور القشرة الأرضية، يحدث على جانبيها انزلاق للصخور نتيجة الضغط الشديد الذي تسببه حركة القشرة الأرضية.

Warm liquid spewing from Oregon seafloor comes from Cascadia fault, could offer clues to earthquake hazards | UW News https://t.co/rLVB9yuoJG

