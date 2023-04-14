بكت وفاجأته بطلب مؤثر.. ماذا قالت طفلة يتيمة متضررة من الزلزال لوزير الصحة التركي؟ (فيديو)

فاجأت طفلة تركية وزير الصحة فخر الدين كوجة وهي تطلب منه أن يكون أبًا لها، خلال زيارته الأربعاء لأحد مراكز إيواء المتضررين من الزلزال المدمر في هاطاي جنوبي البلاد.

وسأل كوجة المتضررين في نهاية الزيارة هل يحتاجون إلى شيء؟ فبادرت طفلة من وسط الجموع قائلة “ليس لديّ أب، هل يمكنني أن أضعك في مقام والدي؟”.

ظهر التأثر على وجه وزير الصحة فبادر بالاقتراب من الطفلة التي دخلت في نوبة بكاء في مشهد مؤثر التقطته عدسات الكاميرات.

تعاطف كوجة بشكل كبير مع الطفلة واستأذن في فتح باب للتواصل معها ووجه الوفد المرافق له بتسجيل بياناتها الشخصية.

واجتمع وزير الصحة مع المتضررين من الزلزال في هاطاي على مائدة إفطار واحدة، ضمن زيارات قام بها في الأيام الأخيرة، وقف خلالها على تشييد المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة.

İFTARDA Hatay Kırıkhan’da, depremzede vatandaşlarımızla beraberdik. Sohbetimize çocuklarımız da dâhil oldu. Hatay’ımızın insanı, hayata giderek daha fazla bağlanıyor. pic.twitter.com/ylLro3qF91 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 12, 2023

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف من الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًّا هائلًا.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، في تسليم منازل ومحالّ تجارية، ووضع حجر أساس بناء مبان سكنية جديدة بولاية ملاطية إحدى الولايات المنكوبة جراء الزلزال.

وقال أردوغان إن حكومته تهدف إلى “بناء 650 ألف مسكن ومنزل قروي جديد” على أن يتم تسليم 319 ألف منزل منها لسكان المناطق المتضررة من الزلزال في غضون عام واحد.

وذكر الرئيس التركي أنه تم التخطيط لبناء 70 ألف منزل في المدن وأكثر من 25 ألف منزل في القرى للمتضررين من الزلزال في ملاطية. وقال إنه سيتم بناء المباني الجديدة بأفضل طريقة وفي أقرب وقت.