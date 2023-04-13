حسن الختام.. لحظة وفاة إندونيسية أثناء قراءة القرآن الكريم (فيديو)

فارقت امرأة إندونيسية الحياة في بلدية تشوبلونغ، الخميس، وهي تقرأ القرآن الكريم.

وأظهر مقطع فيديو من حلقة “مجلس تعليم نور النساء”، رورو روحانة (67 عامًا)، وهي تقرأ سورة الفاتحة في “الميكروفون” على النساء قبل أن تسقط مغشيًا عليها.

وسادت حالة من الارتباك داخل مجلس الذكر، وسارعت نساء لإسعاف روحانة، إلا أنها فارقت الحياة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو المؤثر، من أحد المجالس التعليمية النسوية المعروفة في إندونيسيا، التي يتخللها محاضرات وذكر وتلاوة القرآن وقراءة كتب تراث شرعية.

وإندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد السكان، وغالبية سكانها البالغ تعدادهم أكثر من 260 مليون نسمة، حيث تمثل ما نسبته أكثر من 88% منهم مسلمون.