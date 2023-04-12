مبادرة من سوريين بالخارج لإطعام الصائمين في مخيمات النازحين الأكثر احتياجا شمالي إدلب (فيديو)

جهزت مبادرة شعبية وجبات إفطار للصائمين تستهدف مخيمات النازحين التي لا تصل إليها المساعدات الدولية في بلدة الفوعة شمالي إدلب، بدعم من السوريين في الخارج.

وقال مسؤول المبادرة للجزيرة مباشر إنه شكّل فريقًا تطوعيًّا من والدته وبعض النساء للطهي، وفريقًا من الشباب للتغليف وتوزيع الوجبات على الصائمين في مختلف المخيمات.

وأضاف أنه لا توجد مناطق محددة يوزعون فيها الوجبات، لكنهم يستهدفون مخيمات النازحين العشوائية الأكثر احتياجًا التي لا تصل إليها المساعدات من المنظمات الدولية، ووضعهم مأساوي.

وأوضح أنه لا يوجد عدد محدد للوجبات، فأحيانًا تكون 50 وأخرى تكون 200، حسب التبرعات القادمة.

وتحتوي الوجبة، وفقًا للمسؤول، على أرز ودجاج، وتوزع معها مياه ولبن وبضع تمرات، ويمكن أن تكفي شخصين.

وأشار إلى أنهم شكلوا المبادرة، وبدأوا بتقديم المساعدات الغذائية للمخيمات منذ وقوع الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي.

وطالب المسؤول بدعم المبادرات الشعبية، قائلا “نوجه رسالة لمن يحبون المساهمة بالخير، أن يشاركوا في إطعام صائم، بغض النظر عن أي جهة أو مؤسسة، لأن إفطار صائم له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى”، مذكرًا بالحديث النبوي الشريف “مَنْ فطّرَ صائمًا كانَ له مثلُ أجرِه”.

وأضاف “على كل إنسان أن يُقدّم ما يقدر عليه من مكانه، من استطاع أن يطهو ليطعم الناس فليفعل، ومن استطاع أن يشارك بتوزيع الدعم المادي فليقم بذلك”.

وتابع “المبادرات بسيطة، وأي شباب يمكنهم أن يقوموا بتكتل وتوزيع المهام، وعن طريق أهل الخير وهم كثيرون، فقط يحتاجون للمصداقية وعمل على الأرض، وتصل الوجبات إلى مستحقيها”.