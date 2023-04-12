داعية: فضل ليلة القدر لا يحصى.. وهذه علامتها الوحيدة المثبتة (فيديو)

قال الداعية الإسلامي نشأت أحمد إنه لا توجد علامات لليلة القدر مثبتة في الحديث الصحيح، إلا علامة واحدة، وهي أن تخرج الشمس صبيحة ليلة القدر بيضاء من غير شعاع.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أنه بخلاف العلامة المثبتة في الحديث، ذهب العلماء إلى وجود إشارات فردية، تتمثل في أن يفتح الله على بعض الناس بأشياء بعينها أو رؤية يرونها أو توفيق من الله.

وعن فضل وثواب ليلة القدر، أوضح الداعية الإسلامي أن فضلها لا يمكن أن يحصى، لافتًا إلي أنه قد يفسر البعض خطأ آية “خير من ألف شهر”، مضيفا “لم يقل الله تعالى أنها (كألف شهر)، لأن ذلك سيعني مباشرة أنها تساوي 83 عامًا، لكن الآية بشكلها الحالي تترك الخيرية مفتوحة بشكل غير محدود، يمكن أن تكون ضعف الألف شهر أو عشرين ضعفًا”.

وأضاف أن هناك اختلافا في تفسير “الألف” في الآية الكريمة، مستطردا “لو فُسرت كعدد فهي خير من ألف شهر يقينًا، بينما لو فُسرت كلقب، أي من ضمن فئات العشرات والمئات والآلاف، فإنها كانت الأعلى لقبًا بين الصحابة لأنهم لم يعرفوا تلك الأرقام طيلة حياتهم”.

وأوضح أن اللقب المذكور في الآية مرتبط بأعلى لقب عند الصحابة، أي أن المقصود بها أنها أعلى من أي لقب يعرفونه، فلو كان المليون معروف آنذاك، كانت الليلة خير من مليون ليلة، وهكذا، وفقًا للداعية.

واستدل بذلك بأن “الصحابة لم يذكروا أبدًا أي عدد أكبر من ألف، فثبت في السيرة أن عبدالرحمن بن عوف كان يملك من الإبل ألف ألف، أي مليون، ومن الغنم ألفي ألف، أي مليونين”.