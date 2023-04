بيع حذاء كرة سلة مقابل 2.2 مليون دولار في الولايات المتحدة

قالت دار “سوثبي” للمزادات إن حذاء مايكل جوردان الذي ارتداه في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي في 1998 تم بيعه مقابل 2.2 مليون دولار ليصبح أغلى حذاء رياضي على الإطلاق.

ويعود الحذاء المباع لعام 1998 حيث ارتداه جوردان حين فاز مع فريقه شيكاغو بولز بلقب الـNBA في بطولة شهدت تألقًا كبيرًا للنجم الأمريكي.

ويحظى هذا الموسم بأهمية خاصة في مسيرة جوردان، حيث كان اللقب الأخير له مع الفريق، ووثقته الأفلام الوثائقية لما حمله من إثارة كبيرة وأهمية كبرى في كرة السلة.

وأحرز جوردان 37 نقطة في المباراة الثانية ليقود بولز للفوز على يوتا جاز 93-88 في طريقه لحصد لقبه السادس مع الفريق.

وقالت دار “سوثبي” إن جوردان كان أهدى الحذاء لأحد الأطفال في يوتا بعد عثوره على سترته الضائعة.

Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for $2.2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE

— Sotheby's (@Sothebys) April 11, 2023