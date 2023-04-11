ولايات أمريكية تبدأ بتخزين أدوية الإجهاض.. وحاكم كاليفورنيا: لن نرضخ للمتطرفين

أعلنت ولاية كاليفورنيا أمس الاثنين البدء بتخزين أدوية الإجهاض لتنضم بذلك إلى ولايات أخرى، بعدما أمر قاض فيدرالي في تكساس الأسبوع الماضي بوقف توزيع أقراص الميفيبريستون التي تستخدم للإجهاض.

وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم إن ولايته الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة حصلت على مليوني قرص من دواء الميزوبروستول الذي يتم تناوله عادة مع الميفيبريستون أو بمفرده للإجهاض.

NEW: Yet another extremist judge is stripping women of their freedom –this time by blocking access to a pill that provides safe medication abortions. CA will not stand idly by. We have secured up to 2 million pills of Misoprostol, a safe and effective medication abortion drug. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 10, 2023

وأضاف “لن نرضخ للمتطرفين الذين يحاولون تجريم خدمات الإجهاض الأساسية هذه. الإجهاض الدوائي لا يزال قانونيا في كاليفورنيا”.

وقالت مورا هيلي حاكمة ولاية ماساتشوستس، وهي ديمقراطية أيضا، إن ولايتها بدأت بتخزين الميفيبريستون، مع وجود أقراص تكفي الولاية مدة عام.

وأضافت “لن نسمح لأحد القضاة المتطرفين في تكساس بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء بشأن هذا الدواء المثبت وتقييد الوصول إلى الرعاية في ولايتنا”.

والأسبوع الماضي، أعلن جاي إنسلي الحاكم الديمقراطي لواشنطن أن ولايته تلقت كمية من الميفبريستون تكفيها 3 أعوام.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية أمس الاثنين من محكمة استئناف أن تجمّد قرار القاضي الفيدرالي في تكساس ماثيو كيزماريك.

LET’S GO! The DOJ has just APPEALED the Texas judge’s decision to block access to the safe abortion drug, mifepristone, across the country. The DOJ has a very persuasive argument, filing that the challengers had no right to file the lawsuit since they were not personally harmed… pic.twitter.com/JhF9u3q485 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) April 10, 2023

وجاء قرار كيزماريك في اليوم نفسه الذي أمر فيه قاض في ولاية واشنطن بعدم السماح لإدارة الغذاء والدواء بمنع الوصول إلى دواء الميفيبريستون.

وتظهر الأحكام القضائية المتناقضة من ولايتين مختلفتين سياسيا مدى الانقسام في المجتمع الأمريكي حول مسألة الإجهاض.

خلاف سياسي

وفي يونيو/حزيران الماضي أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حكمًا صدر عام 1973 يتيح للمرأة الإجهاض ويقننه على مستوى البلاد.

وحصل الحكم على تأييد 6 من قضاة المحكمة العليا مقابل رفض 3، وأيدت المحكمة قانونًا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وهو حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.

وجاء في حيثيات الحكم أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعًا من الحمل، كان خاطئًا لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.

ومن خلال نزع صفة الحق عن الإجهاض، أعاد الحكم للولايات إمكانية حظره، فيما يغيّر ملامح المشهد الأمريكي في هذه القضية جذريًا.

وهناك 26 ولاية يحتمل أو في حكم المؤكد أنها ستحظر الإجهاض، وولاية مسيسيبي من بين 13 ولاية لديها ما يسمى بالقوانين الجاهزة لحظر الإجهاض.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ندد بالحكم، ووصفه بأنه يتبنى “نهجا متطرفا وخطيرا”.

ومنذ صدور حكم عام 1973، صارت القضية واحدة من أوضح الخطوط الفاصلة في السياسة الأمريكية مع الدعم الشديد من جانب الديمقراطيين للإجهاض واصطفاف الجمهوريين في معارضته.