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ولايات أمريكية تبدأ بتخزين أدوية الإجهاض.. وحاكم كاليفورنيا: لن نرضخ للمتطرفين

إجهاض المحكمة العليا
متظاهرون مؤيدون للإجهاض أمام المحكمة العليا الأمريكية (الفرنسية)
11/4/2023-|آخر تحديث: 11/4/202312:22 PM (مكة المكرمة)

أعلنت ولاية كاليفورنيا أمس الاثنين البدء بتخزين أدوية الإجهاض لتنضم بذلك إلى ولايات أخرى، بعدما أمر قاض فيدرالي في تكساس الأسبوع الماضي بوقف توزيع أقراص الميفيبريستون التي تستخدم للإجهاض.

وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم إن ولايته الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة حصلت على مليوني قرص من دواء الميزوبروستول الذي يتم تناوله عادة مع الميفيبريستون أو بمفرده للإجهاض.

وأضاف “لن نرضخ للمتطرفين الذين يحاولون تجريم خدمات الإجهاض الأساسية هذه. الإجهاض الدوائي لا يزال قانونيا في كاليفورنيا”.

وقالت مورا هيلي حاكمة ولاية ماساتشوستس، وهي ديمقراطية أيضا، إن ولايتها بدأت بتخزين الميفيبريستون، مع وجود أقراص تكفي الولاية مدة عام.

وأضافت “لن نسمح لأحد القضاة المتطرفين في تكساس بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء بشأن هذا الدواء المثبت وتقييد الوصول إلى الرعاية في ولايتنا”.

والأسبوع الماضي، أعلن جاي إنسلي الحاكم الديمقراطي لواشنطن أن ولايته تلقت كمية من الميفبريستون تكفيها 3 أعوام.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية أمس الاثنين من محكمة استئناف أن تجمّد قرار القاضي الفيدرالي في تكساس ماثيو كيزماريك.

وجاء قرار كيزماريك في اليوم نفسه الذي أمر فيه قاض في ولاية واشنطن بعدم السماح لإدارة الغذاء والدواء بمنع الوصول إلى دواء الميفيبريستون.

وتظهر الأحكام القضائية المتناقضة من ولايتين مختلفتين سياسيا مدى الانقسام في المجتمع الأمريكي حول مسألة الإجهاض.

خلاف سياسي

وفي يونيو/حزيران الماضي أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حكمًا صدر عام 1973 يتيح للمرأة الإجهاض ويقننه على مستوى البلاد.

وحصل الحكم على تأييد 6 من قضاة المحكمة العليا مقابل رفض 3، وأيدت المحكمة قانونًا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وهو حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.

وجاء في حيثيات الحكم أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعًا من الحمل، كان خاطئًا لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.

ومن خلال نزع صفة الحق عن الإجهاض، أعاد الحكم للولايات إمكانية حظره، فيما يغيّر ملامح المشهد الأمريكي في هذه القضية جذريًا.

وهناك 26 ولاية يحتمل أو في حكم المؤكد أنها ستحظر الإجهاض، وولاية مسيسيبي من بين 13 ولاية لديها ما يسمى بالقوانين الجاهزة لحظر الإجهاض.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ندد بالحكم، ووصفه بأنه يتبنى “نهجا متطرفا وخطيرا”.

ومنذ صدور حكم عام 1973، صارت القضية واحدة من أوضح الخطوط الفاصلة في السياسة الأمريكية مع الدعم الشديد من جانب الديمقراطيين للإجهاض واصطفاف الجمهوريين في معارضته.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية