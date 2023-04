ولايات أمريكية تبدأ بتخزين أدوية الإجهاض.. وحاكم كاليفورنيا: لن نرضخ للمتطرفين

أعلنت ولاية كاليفورنيا أمس الاثنين البدء بتخزين أدوية الإجهاض لتنضم بذلك إلى ولايات أخرى، بعدما أمر قاض فيدرالي في تكساس الأسبوع الماضي بوقف توزيع أقراص الميفيبريستون التي تستخدم للإجهاض.

وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم إن ولايته الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة حصلت على مليوني قرص من دواء الميزوبروستول الذي يتم تناوله عادة مع الميفيبريستون أو بمفرده للإجهاض.

NEW: Yet another extremist judge is stripping women of their freedom –this time by blocking access to a pill that provides safe medication abortions.

CA will not stand idly by. We have secured up to 2 million pills of Misoprostol, a safe and effective medication abortion drug.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 10, 2023