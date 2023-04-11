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مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ 5 من سيول جارفة في سلطنة عمان (فيديو)

11/4/2023

وثقت كاميرات المواطنين مشهدًا يحبس الأنفاس، الأحد، في سلطنة عُمان لإنقاذ أشخاص جرفتهم سيول قوية في وادي الصرمي بولاية الخابورة.

وشكّل المنقذون حبلا من قطعة قماش كبيرة وسميكة تشبث بها العالقون في مياه السيول للوصول إلى اليابسة، وتمكنوا من إنقاذ 5 منهم.

وجرفت مياه السيول المتدفقة، بعد أمطار غزيرة شهدتها البلاد، معدات ثقيلة، وأدت إلى انهيار صخري في مسقط تضرر منه عدد من السيارات، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال الدفاع المدني والإسعاف العماني، عبر تويتر، إن “فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط استجابت لحادث انهيار صخري على طريق العامرات ـ قريات مع تأثر بعض المركبات، دون تسجيل إصابات”.

وغمرت الأمطار الغزيرة عددا من الأودية والشعاب بشمال سلطنة عمان، وشكلت سيولا جارفة قطعت بعض الطرق.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني تنبيهًا إلى احتمال هطل أمطار رعدية غزيرة ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء إلى المساء، على محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية وجبال الحجر.

ونصحت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه، وذلك بسبب جريان الشعاب والأودية في بعض المناطق. ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح نشطة أحيانًا، وانخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطل الأمطار الرعدية.

وأوضحت خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، وفق الأرصاد العُمانية، احتمال تأثر أجواء سلطنة عُمان بأخدود من منخفض جوي، بدءًا من السبت حتى مساء يوم الثلاثاء.

وضربت موجة سيول وفيضانات، صيف 2022، عددا من دول الخليج نتيجة أمطار غزيرة، وأسفرت عن سقوط ضحايا وألحقت أضرارا بالغة بالطرق والمباني السكنية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأنباء العمانية