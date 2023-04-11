مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ 5 من سيول جارفة في سلطنة عمان (فيديو)

وثقت كاميرات المواطنين مشهدًا يحبس الأنفاس، الأحد، في سلطنة عُمان لإنقاذ أشخاص جرفتهم سيول قوية في وادي الصرمي بولاية الخابورة.

وشكّل المنقذون حبلا من قطعة قماش كبيرة وسميكة تشبث بها العالقون في مياه السيول للوصول إلى اليابسة، وتمكنوا من إنقاذ 5 منهم.

#الخابورة

عملية أنقاذ لعدد 5 أشخاص جرفهم وادي الصرمي بولاية الخابورة ولله الحمد والمنه تم إنقاذهم وهم بصحة وعافية . pic.twitter.com/DSk3XkBG5T — أخبار الخابورة (@AlKaboura_News) April 9, 2023

وجرفت مياه السيول المتدفقة، بعد أمطار غزيرة شهدتها البلاد، معدات ثقيلة، وأدت إلى انهيار صخري في مسقط تضرر منه عدد من السيارات، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال الدفاع المدني والإسعاف العماني، عبر تويتر، إن “فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط استجابت لحادث انهيار صخري على طريق العامرات ـ قريات مع تأثر بعض المركبات، دون تسجيل إصابات”.

استجابت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #مسقط لحادث انهيار صخري على طريق #العامرات / #قريات مع تأثر بعض المركبات ، دون تسجيل إصابات.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/qI9TLj1fBj — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 9, 2023

وغمرت الأمطار الغزيرة عددا من الأودية والشعاب بشمال سلطنة عمان، وشكلت سيولا جارفة قطعت بعض الطرق.

⛔️ نظراً لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2023م على محافظة الوسطى و قد تتراوح من 20 إلى 50 ملم تهيب هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية — شبكة الأخبار العمانية (@ONN_1) April 11, 2023

وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني تنبيهًا إلى احتمال هطل أمطار رعدية غزيرة ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء إلى المساء، على محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية وجبال الحجر.

ونصحت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه، وذلك بسبب جريان الشعاب والأودية في بعض المناطق. ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح نشطة أحيانًا، وانخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطل الأمطار الرعدية.

وأوضحت خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، وفق الأرصاد العُمانية، احتمال تأثر أجواء سلطنة عُمان بأخدود من منخفض جوي، بدءًا من السبت حتى مساء يوم الثلاثاء.

آخر الصور الجوية توضح -تدفق وتشكل السحب الركامية الرعدية على المناطق الصحراوية من محافظتي الوسطى وظفار وفرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة -نشاط السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر وفرص هطول أمطار متفرقة رعدية أحيانا pic.twitter.com/ZTNYn801f4 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) April 11, 2023

وضربت موجة سيول وفيضانات، صيف 2022، عددا من دول الخليج نتيجة أمطار غزيرة، وأسفرت عن سقوط ضحايا وألحقت أضرارا بالغة بالطرق والمباني السكنية.