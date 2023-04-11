كم آية من القرآن الكريم تتحدث عن الأخلاق؟ الداعية السامرائي يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور حسام الدين السامرائي إن آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الأخلاق تزيد على 1500 آية.

وأضاف السامرائي في حديثه للجزيرة مباشر عبر برنامج أيام الله “قسّم علماء الشريعة إلى تقسيمات: عقيدة، وعبادة، ومعاملة، وأخلاق، فجعلوا ربع الشريعة أخلاقا، ولو تأملنا فسنجد أن الشريعة كلها أخلاق وليس ربعها، ولكن هذه التقسيمات من أجل التقريب”.

وتابع “وقف العلماء على ما يقارب 1500 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الأخلاق، بل قال بعض أهل العلم إنه ما من خطاب فيه قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا} إلا وكان الخطاب فيه عن مجموعة قيم أخلاقية يريدها الله من هذا الإنسان”.

واستطرد قائلا “حينما تسمع {يا أيها الذين آمنوا} يذهب الذهن مباشرة إلى أن هناك أخلاقا تؤمر بها، أو أخلاقا تنهى عنها، فالقرآن الكريم هو المحضن الرئيس، وهو الصيدلية الكاملة، وهو دستور الأخلاق الذي يبين كيفية تعامل الإنسان في بيعه وشرائه، وكيفية تعامل الإنسان مع أبنائه وأرحامه وجيرانه، كل هذه الصور تجدها متجسدة في القرآن الكريم”.

يذكر أن عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، وذكر العلماء أن عدد آيات العبادات في القرآن لا يزيد على 130 آية فقط، أي بنسبة 2%؜ من القرآن، في حين أن عدد آيات الأخلاق 1504 آيات، أي ما نسبته 24%؜ من القرآن تقريبا أي نحو ربع القرآن الكريم.