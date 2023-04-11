“على حب النصيرات نجتمع”.. أهالي مخيم في غزة ينظمون إفطارا جماعيا (فيديو)

على مائدة إفطار واحدة وتحت شعار “على حب النصيرات نجتمع” أفطر أهالي مخيم النصيرات في غزة، الأحد، على المديح النبوي والأغاني الدينية.

ووزع الأطفال التمر على الصائمين، وأعد مشاركون طبق المقلوبة الفلسطينية وحلويات البقلاوة وأطباقًا أخرى من المطبخ الفلسطيني.

وشارك الأطفال في مسابقات قبل الإفطار واجتمعت الحشود المشاركة لأداء صلاة التراويح بعده.

وقال إياد مغاري رئيس بلدية النصيرات لوسائل إعلام محلية إن الفعالية تجمّع أطلقه شباب من المخيم وأطلقوا عليها “اللمة النصراوية”.

وقال أحد المنظمين إنها تهدف إلى تجميع أهل النصيرات على مائدة إفطار واحدة ضمن مبادرة “فطورك عليك وضيافتك والفقرات الشيقة علينا”.

وشارك عدد من جمعيات العمل الإنساني والمطاعم في مخيم النصيرات الأهالي فرحة الإفطار المشترك، ووزع عدد منها أطعمة من المائدة الرمضانية الفلسطينية على الصائمين.

واختار مشاركون إعداد أطباقهم بشكل جماعي في الخيمة الرمضانية التي ضمت المئات من أهالي المخيم رجالا وأطفالا وشبابا.

وأشاد عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة أهالي النصيرات، معتبرين أنها ترسخ معاني التآخي والتآزر والسخاء.

وقال المدون أيمن حنيدق، إنه “وجه النصيرات المشرق، الحلو في اللمة أن الكل كان مهتما بأن يشارك حتى لو بإحضار أكل بسيط، الأطفال، الشباب، وكبار السن، اجتمعوا في مكان واحد في لمة إفطار مخيم النصيرات”.

وجه النصيرات المشرق ♥🇵🇸

الحلو في اللمة انه الكل كان مهتم يشارك حتى لو بإحضار أكل بسيط الأطفال الشباب وكبار السن ، اجتمعوا في مكان واحد في لمة إفطار مخيم النصيرات ❤️ pic.twitter.com/FKihG9xahJ — أيمن حنيدق | #غزة (@Aboalaz_Press) April 11, 2023

أهالي مخيم النصيرات ينظمون إفطارًا جماعيًا خلال شهر رمضان تصوير: عطية درويش pic.twitter.com/hANILbZ6gm — منتصر العجوري 🇵🇸 (@MontaserAlajory) April 9, 2023

أهالي مخيم النصيرات ينظمون إفطارًا جماعيًا خلال شهر #رمضان. pic.twitter.com/4vgG3LcZSd — عبدالله السلفيتي | فلسطين 🇹🇷🇵🇸 𓂆 (@abdallahsalfiti) April 9, 2023

ويعتبر النصيرات من أكبر المخيمات في وسط قطاع غزة من حيث السكان والمساحة، ويضم أكبر تجمع للنازحين الفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم عام 1948، ويقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة غزة، و6 كيلومترات شمال بلدة دير البلح.