سنة أولى صيام.. الطفلة ديالا تصوم وتقرأ صفحتين من القرآن يوميا في رمضان (فيديو)

تصوم الطفلة ديالا للمرة الأولى في حياتها هذه السنة، وبدت مسرورة للغاية وهي تعدد لكاميرا الجزيرة مباشر ما تحبه في شهر رمضان.

بدأت الطفلة بالأجواء ووصفتها بـ”الحلوة”، ثم تحدثت عن الأكلات “الشهية” خلال الشهر.

وفي إجابتها عن سبب صومها لرمضان قالت الطفلة ببساطة شديدة، لأنها مسلمة قبل أن تضيف “أعلم أن الصيام هو واحد من أركان الإسلام”.

لم تكتف الطفلة بهذا القدْر، بل إنها تواظب على قراءة القرآن الكريم خلال الشهر المبارك، وقالت إنها تقرأ صفحتين كاملتين كل يوم.

ويقلد شقيق ديالا أخته الكبرى، إذ يحاول تميم (6 سنوات) الصيام مثلها وأداء الصلاة معها بثوب عربي، فيسجد عندما تسجد، ويضم يديه الصغيرتين إلى صدره عندما تفعل.

وقال والد ديالا لكاميرا الجزيرة مباشر إنه نهج طريقة أبويه، وعلّم أبناءه الصيام بالتدريج ثم صيام الشهر بأكمله فور استطاعتهم.

وأكد الأب أن واجبه وزوجته تعليم أطفالهما الصلاة والصيام، وغرس بذرة العبادات فيهم منذ الصغر.

وتزور كاميرا الجزيرة مباشر ضمن سلسلتها الرمضانية “سنة أولى صيام” منازل الأسر العربية، للتعرف على طرق تدريب الأطفال على الصيام التي تختلف باختلاف البلد وعاداته.