“المبكبكة” طبق تراثي ليبي شهير.. هكذا يتم إعداده (فيديو)

تُعَد المبكبكة من الأكلات الليبية الشهيرة في الوطن العربي، ولها محبون كثر، إذ تنتشر في مصر بكثرة، وسرعان ما وصلت إلى دول الخليج العربي.

وفي شهر رمضان، يقوم الليبيون بتحضير الطبق التراثي في العديد من الأماكن وتوزيعه مجانًا على الصائمين، سعيًا للخير في هذا الشهر.

والمبكبكة من أسهل الأكلات الشعبية تحضيرًا، إذ تتكون من عجينة مقطعة إلى شرائح، تطهى على بخار مرق اللحم المجفف، ويضاف إليها البصل والخضروات.

ووفقًا لموقع “ويب طب”، تُعَد المكونات المستخدمة في طريقة عمل المبكبكة باللحم مصدرًا غنيًّا بالغلوتين، بسبب المواد التي تتكون من القمح فيها، لذا يُنصح من يعاني مرض الاضطرابات الهضمية بتجنب تناولها.

ويساعد تناول الوصفة على تنظيم عملية الهضم، وذلك لدور مكوّن عصير الطماطم في تحفيز حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، نتيجةً لمحتواه الغني بالألياف الغذائية.