الطفلة مريم.. تصوم لتكسب الأجر وتحلم بلقاء والدها “الشهيد” في الجنة (فيديو)

ببراءة وتلقائية، حاولت الطفلة الفلسطينية مريم أسامة جنينة، تجربة صيام رمضان هذا العام أملًا في نيل الأجر متمنية أن تلتقي والدها الشهيد في الجنة.

ورغم صغر سنها، فقد أصرّت مريم (6 سنوات) على الصيام بعزيمة قوية قائلة “أنا بقدر أصوم لأني قوية، وكمان لأن الله هيك خلقني إن أنا أقدر”.

وظهرت مريم ضمن سلسلة “سنة أولى صيام” التي تُبث على الجزيرة مباشر طوال شهر رمضان المبارك، لتؤكّد الهدف من الصيام قائلة بفطرة سويّة “احنا بنصوم عشان ناخذ حسنات كتير”.

وتصف تجربة الصيام قائلة “لازم ما نأكل ولا نشرب أي شيء، وبعدين لما يؤذن المغرب نصير ناكل، عشان نأخذ حسنات، والأجر كتير لما نصوم”.

فقدت مريم والدها وعاشت إحساس اليُتم مبكرًا لكنها تحلم بلقائه في الجنة، تقول “بدعي لماما وبابا، بابا استشهد وإن يا رب أدخل عنده، عشان هو استشهد وفي الجنة”.

وظهرت مريم بين قريناتها داخل منطقة ألعاب وهي تلهو وتمرح وتعيش أجواء رمضان مبتسمة سعيدة بتجربة صيامها الأولى لهذا العام.

واستشهد أسامة فضل جنينة ورفيقه أحمد زكي أبو حصيرة -وهما من عناصر المقاومة- في مدينة دير البلح بقطاع غزة أثناء تفكيك عبوات من مخلفات الاحتلال صيف عام 2021.