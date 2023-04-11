“السكبة الرمضانية”.. عادة سورية مستمرة رغم الحرب (فيديو)

تبدلت عليهم الأحوال، وجعلت الحرب مائدتهم الرمضانية على غير سابق حالها، لكن لم يفرّط أهل سوريا في عاداتهم ومنها “السكبة الرمضانية”.

وأوضح سوريون للجزيرة مباشر عبر سلسلة حلقات “رمضان الخير” أن السكبة تقليد متعارف عليه بين العائلات خلال شهر رمضان المبارك، وعادة قديمة موروثة في سوريا.

وقال عجوز سوري إن الجيران الذين يشمون رائحة الطعام عند بعضهم يحتاجون إلى تذوقه، مضيفا أنها عادة تنتشر بين الفقراء بشكل أكبر.

وتحسب ربة المنزل حساب جيرانها وهي تعد الطعام، وتكون الكمية الأكبر للفقير حتى تسد جوعه دون أن يطلب، وأضاف أن عادة “السكبة” تنشر مودة ورحمة ومحبة بين الجيران والأرحام، ولها قيمة في شهر الخير.

وبفضل تلك العادة، تتنوع أصناف المأكولات على المائدة الواحدة حتى تفتح شهية الصائم، وتُشعر أطفاله بالفرح.

وقالت امرأة سورية لكاميرا الجزيرة مباشر “نحن نطبخ ونرسل قِسما للجيران، وهناك من يعتبرها صدقة على أرواح موتاه”.

وأضافت أخرى أنها عادة من الأجداد تزيد الحسنات، موضحة أنها في كل يوم توزع طبقين أو 3 على جيرانها لأخذ الأجر والثواب.