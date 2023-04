توزع العديد من مساجد بريطانيا وجبات إفطار يومية وتقيم موائد إفطار جماعية، إسهامًا منها للتخفيف من معاناة العائلات في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وأزمة تكاليف المعيشة.

ووثقت مقاطع مصورة نُشرت عبر وسائل إعلام محلية وعبر مواقع التواصل التابعة للمساجد والمراكز الدينية هذه الإسهامات.

ومن بين المساجد القائمة على مثل هذه المبادرات، مسجد ومركز شرق لندن الإسلامي، الذي يستضيف أكثر من 800 شخص يوميًّا لتناول الإفطار خلال شهر رمضان، إضافة إلى دعمه المستمر لما يزيد على 100 أسرة في المجتمع المحلي من صندوق بنك الطعام التابع له.

The East London Mosque (@elondonmosque) has been hosting more than 800 people a day for #iftar during #Ramadan as people in the #UK grapple with a cost-of-living crisis and high inflation https://t.co/ukRgvsQq4d pic.twitter.com/jZ1lC2YMbH — Arab News (@arabnews) April 3, 2023

وأفاد مسؤولون من المسجد، وهو أحد أكبر المساجد في أوربا، بأن الطلاب واللاجئين من دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان يستفيدون بشكل خاص من مبادرات الطعام لهذا العام نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة.

Support the East London Mosque's Iftar Fund. The Prophet Muhammad ﷺ said, “Whoever feeds a fasting person will earn the same reward as him without diminishing in any way the reward of the fasting person.” 👉 Make a quick donation to the Iftar Fund: https://t.co/9UTIzjtltC pic.twitter.com/jcFKGA8qTc — East London Mosque & London Muslim Centre (@elondonmosque) April 6, 2023

وقالت رئيسة البرامج في المسجد صوفيا علام لموقع (عرب نيوز) الإخباري “مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 10%، يكافح العديد من العائلات لتغطية نفقاتها. وجبات الإفطار التي نقدمها ليست وسيلة للإفطار فحسب، بل هي أيضًا وسيلة لتخفيف الضغوط المالية على المحتاجين”.

وبدوره، قال مدير الخطبة في المسجد ديلوار خان “في الوقت الذي نواجه فيه أوقاتًا اقتصادية صعبة، نحن ملتزمون بتقديم وجبات إفطار مغذية لمجتمعنا ما يعزز الشعور بالانتماء وقيم التعاطف والكرم التي يعلمنا إياها إيماننا”.

أما في مسجد “كيثلي المركزي”، الواقع في مدينة كيثلي بمقاطعة “ويست يوركشاير” الإنجليزية، فيقدّم أعضاؤه وجبات الإفطار للسكان المحليين المسلمين وغير المسلمين، ممن هم في حاجة إليه بسبب أزمة تكلفة المعيشة.

وقال علي أكبر تشيشتي، أحد أمناء مسجد كيثلي المركزي، لموقع (كيثلي نيوز) الإخباري “هذا الوقت من العام خاص للمسلمين في جميع أنحاء العالم. وخلال هذا الشهر لا يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب فحسب، بل يتعلمون أيضًا أهمية الصدقة أثناء الصيام”.

وتابع “كان النبي محمد ﷺ يُبدي قدرًا كبيرًا من التعاطف مع جيرانه، ولم يميز بين جيرانه المسلمين وغير المسلمين، وكان يتحدث إليهم بانتظام ويتبادل الهدايا، وهذا البرنامج هو وسيلة مثالية للسير على خطى نبينا وإظهار المثل العليا لشهر رمضان من خلال مشاركة تجربتنا مع شخص من ديانة أخرى”.

Members of a Keighley mosque are spending Ramadan distributing hot meals to non-Muslim neighbours.https://t.co/tykFweupGu — MCB (@MuslimCouncil) April 5, 2023

وفي منطقة “أولد ترافورد” في مانشستر العظمى بالمملكة المتحدة، يدير مسجد “فايزان الإسلام” برنامجًا رمضانيًّا يتم بموجبه توزيع وجبات الإفطار المجانية للمسلمين وغير المسلمين مرة واحدة كل أسبوع.

وبحسب موقع “مانشستر إيفنينغ نيوز” الإخباري، يستهدف البرنامج السكان المحليين الذين يعانون ظروفًا معيشية سيئة، ويهدف إلى المساعدة في تخفيف عبء تكاليف المعيشة عن سكان منطقة أولد ترافورد.

ويأمل القائمون على البرنامج أن يستمر توزيع الطعام بانتظام على المحتاجين حتى بعد انتهاء شهر رمضان، كما يقولون إنهم يهدفون إلى “كسر الحواجز” مع غير المسلمين وتعريفهم بدين الإسلام من خلال تقديم الوجبات الغذائية لهم.