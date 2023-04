فصل مدرس أمريكي طلب من تلاميذه كتابة نعي لأنفسهم ينشر بعد وفاتهم

فصلت مدرسة ثانوية أمريكية معلّمًا لمادة علم النفس، طلب من تلاميذه كتابة نبذة لنعي أنفسهم تبدو كأنها كُتبت في اليوم الأخير من حياتهم، وذلك لتُنشر بعد مماتهم.

وأوضح جيفري كين (63 عامًا)، في منشور عبر فيسبوك، أنه كان يريد تطبيق أحد الدروس من خلال تمرين يرمي إلى إعداد التلاميذ لخطر اقتحام أحد المسلحين مدرستهم الواقعة قرب أورلاندو في فلوريدا.

وكان كين قد طلب من تلاميذه كتابة “انطباعاتهم” عن هذه المحاكاة والتفكير في الأسباب الكامنة وراء تكرار عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة، والحلول التي يمكن أن تؤدي إلى تفاديها، إضافة إلى كتابة نبذة عن حياتهم تُنشَر بعد وفاتهم.

وذيّل الأستاذ الورقة بعبارة أكّد فيها لتلاميذه أنه لا يهدف إطلاقًا من هذا التمرين إلى إزعاجهم. لكن المدرسة فصلت الأستاذ بعد أن اعتبرت إدارتها في بيان نشرته وسائل إعلام أمريكية، أن التمرين الذي طلبه من التلاميذ “غير مناسب”.

Florida teacher fired over 'inappropriate' lesson: 'I didn't do anything wrong.' Keene said he was just trying to teach the students how to stay safe. "I was stunned. I was talking to students about the world they live in. gun safety, active shooters." https://t.co/mpgBsdKbK9

— Lesley Abravanel 🪩 (@lesleyabravanel) April 6, 2023