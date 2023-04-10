حملها على كتفيه وطاف مسرورا.. معتمر وأمه يخطفان الأنظار عند الكعبة المشرفة (فيديو)

خطف معتمر الأنظار في بيت الله الحرام بحمل والدته على كتفيه وطوافه بها حول الكعبة المشرفة.

ووثق معتمر اللحظة عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت اللقطات أكثر من 4.5 ملايين مشاهدة على منصة “تيك توك”.

وأثنى ملتقط الفيديو على سلوك المعتمر الشاب الذي لم يثنه الزحام عن حمل والدته بفرح، وظل يردد وهو يوثق اللحظة “ما شاء الله”.

وخطف المعتمر الشاب أنظار الطائفين الذين بادروا بتصويره وتوجيه التحية له.

وبدت الأم مسرورة بفعل ابنها؛ إذ عبرت عن امتنانها بمداعبة وجهه ومسح لحيته وهي على كتفيه.

وتشهد عمرة رمضان هذا العام إقبالًا كبيرًا بعد انتهاء قيود وتدابير كورونا.

وقالت وزارة الحج والعمرة في السعودية، إن المملكة ستلغي قيود كوفيد-19 في موسم الحج 2023، وستستضيف أعدادًا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة. كما أن المملكة لن تشترط سنًّا محددة في هذا الموسم.