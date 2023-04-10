“إلا من أتى الله بقلب سليم”.. كيف يستقيم فؤاد المسلم؟ أستاذ أصول فقه يجيب (فيديو)

يقول الله تعالى في سورة الشعراء {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}، وذكر القرآن الكريم “القلب” في مواضع كثيرة، يبدو فيها أنّ للقلب أنواعا أو أقساما، فما هي؟ وكيف يستقيم قلب المسلم؟

قال الدكتور رائد فتحي أستاذ الفقه وأصوله المدرس بالمسجد الأقصى المبارك -عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر- إن أنواع القلب ثلاثة: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت.

وأضاف أن “الإمام الغزالي ذهب إلى أن النفس يمكن أن ترتقي من نفس دنيئة إلى أن تكون أمّارة بالسوء، ثم نفس راضية”.

وأوضح أنه “في العموم القلب يكون سليمًا، ثم يصبح حاله كحال أي جسد، يتعرض لكثير من الأمراض، فإذا لم يسارع الإنسان بمعالجته مات هذا القلب، فأصبح قلبًا مريضًا، وما لم يتداركه صاحبه ويعمل جاهدًا على إصلاحه فإن القلب يصل إلى حد الموت”.

وأشار إلى أن العلماء ما زالوا مختلفين في فهم مصطلح القلب والروح والنفس والعقل “حتى إن بعض العلماء جعلها كلها معبرة عن معنى واحد، كأن الروح هي الصورة الملكوتية للقلب، وكأن القلب هو محل نظر الله في جسد الإنسان”.





وعن استقامة هذه القلب، قال أستاذ الفقه إن الإجابة تكمن بشكل رئيسي في الحديث النبوي الصحيح “لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه”.

ويقول أهل العلم -وفق أستاذ أصول الفقه- إن الأعضاء مؤتمرة بأمر القلب، وإن أكثرها ائتمارًا بالقلب هو اللسان، لذلك قال الإمام ابن القيم الجوزية عندما تكلم عن العلاقة بين اللسان وبين القلب، قال إن اللسان هو المؤتمر للقلب، أي أن أقرب الأعضاء تعبيرًا عن القلب هو اللسان.

وفي حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال “يا معاذ أمسك عليك هذا (لسانك)”، فقال معاذ أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم “ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم”.

وأشار إلى أننا نرى بعض مقاطع الفيديو لمسلمين وغير مسلمين وهم أقرب إلى حالة الطمأنينة أو البكاء عندما يسمعون القرآن الكريم، رغم أن بعضهم لا يفهمون ما يقال، ومع ذلك فإن القرآن الكريم عندما يُسمع فكأن هذا القلب له اتصال بالروح، مؤكدًا أن “الروح نفخة إلهية علوية تجاوزت الزمان والمكان”.

وأوضح ضيف برنامج (أيام الله) أنه “يكون الواحد نائمًا فيرى رؤية تعود به إلى ربما ألف عام وأكثر ورؤية أخرى تتقدم به ألف عام أخرى، الروح غير خاضعة لضابط الزمان والمكان، الروح مخلوقة قبل الجسد”.