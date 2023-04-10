أمطار غزيزة في مكة والمدينة.. ولقطات مميزة من داخل الحرمين الشريفين (شاهد)
تصدرت مشاهد أمطار مكة المكرمة والمدينة المنورة منصات التواصل السعودية، حيث بثت حسابات رسمية مقاطع هطول أمطار الخير فوق المعتمرين داخل بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.
وهطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية على مناطق متفرقة من محافظات السعودية، زادت من جمال مكة المكرمة والمدينة بهاءً وجمالًا، سواء داخل الحرمين الشريفين أو خارجهما.
#الحرم_المكي الآن
أمطار 🌧️ 19 رمضان
📸: منصور الحربي pic.twitter.com/sHOSe4xtO7
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 10, 2023
وتداولت منصات سعودية رسمية مقاطع فيديو لمشاهد بديعة متفرقة، وبث حساب لإمارة منطقة مكة المكرمة مقاطع مصورة تُظهر المطوفين بردائهم الأبيض الناصع تحت زخات المطر، يؤدون مناسك العمرة مبتهجين رافعين أيديهم إلى السماء بالدعاء. وحصد أحد المقاطع أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة.
أمطار 🌧️ 19 رمضان
📸: رائد العفيفي pic.twitter.com/nNk5CdPrD5
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 10, 2023
ونشرت رئاسة شؤون الحرمين صورًا لهطول الأمطار اليوم على المسجد الحرام وعلّقت بدعاء “اللهم يامن أغثتنا برحمات السماء، أغث قلوبنا بنورك وعفوك ومغفرتك، اللهم اغسل قلوبنا برحمتك وطهر أجسادنا بلطفك وإحسانك ياذا الجلال والإكرام”.
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 10, 2023
وفي مشهد نادر، استبدلت جبال مكة الأصفر باللون الأخضر البديع، والذي عادة لا يظهر في المناطق القاحلة، وظهرت مساحات شاسعة خضراء على ضفاف الجبال والأودية بعد نمو النباتات بشكل كثيف عقب هطول الأمطار بمكيات كبيرة على مدار أيام سابقة.
#فيديو 🎥
دعاء 🤲🏻
تصوير: ماجد المالكي pic.twitter.com/GBhDghvqJB
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 9, 2023
لم يختلف الحال كثيرًا في المدينة المنورة وخاصة المسجد النبوي الشريف، فقد زادته الأمطار جمالًا ونورًا، ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية الأجواء الماطرة في ثاني الحرمين، حيث امتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء الباردة ليكونا لوحات طبيعية فريدة.
رمضان و #المدينة مطر ، نحنُ في زحام من النعم ✨
الحمدلله حمداً تستديم به النعم ..#المدينة_المنورة #امطار_المدينة_المنورة pic.twitter.com/LRA7ks2PRb
— اسأل المدينة (@ask_almadina) April 10, 2023
وتصدر اسم “مكة المكرمة” وأيضًا “أمطار المدينة” قائمة الأكثر تداولًا على تويتر في ساعات الصباح الباكر، وتداول رواد المنصة مقاطع فيديو من باحات المسجد تظهر الأطفال وهم يلعبون مبتهجين بالمطر، كما أظهرت صورًا أخرى مناظر خلابة.
"فرحة الاطفال" "مدينة ومطر ""19 رمضان" "اليوم الاثنين " #المدينة_المنورة #المسجد_النبوي_الشريف #أمطار_المدينة
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— فهد عبدالله الجهني (@fahadaljehani) April 10, 2023
رمضان ومكة ومطر..
بركة ونعمة وخير..
اللهمّ صيباً نافعاً..#امطار_مكه#مكه_الان pic.twitter.com/CdB2lc528a
— الخزامى (@ALKhzam7) April 10, 2023
وأفادت الوكالة الرسمية بأن المواطنين والمقيمين وزوار مسجد رسول الله في شهر رمضان المبارك، ابتهجوا بهذه الأمطار في ساحات المسجد النبوي والمساجد التاريخية التي يحرص الزوار على زيارتها.
تحت زخات المطر من بيت الله الحرام بـ #مكة_المكرمة، إفطار الصائمين ليلة 18 #رمضان 1444هـ. pic.twitter.com/w3bBn6sQr6
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 8, 2023
وتوقع المركز الوطني السعودي للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمدينة على مدار اليوم الاثنين.
#أمطار_المدينة
19 رمضان#المدينة_المنورة
pic.twitter.com/Ayhb6oLfpm
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) April 10, 2023