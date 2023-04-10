أمطار غزيزة في مكة والمدينة.. ولقطات مميزة من داخل الحرمين الشريفين (شاهد)

تصدرت مشاهد أمطار مكة المكرمة والمدينة المنورة منصات التواصل السعودية، حيث بثت حسابات رسمية مقاطع هطول أمطار الخير فوق المعتمرين داخل بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وهطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية على مناطق متفرقة من محافظات السعودية، زادت من جمال مكة المكرمة والمدينة بهاءً وجمالًا، سواء داخل الحرمين الشريفين أو خارجهما.

#الحرم_المكي الآن أمطار 🌧️ 19 رمضان 📸: منصور الحربي pic.twitter.com/sHOSe4xtO7 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 10, 2023

وتداولت منصات سعودية رسمية مقاطع فيديو لمشاهد بديعة متفرقة، وبث حساب لإمارة منطقة مكة المكرمة مقاطع مصورة تُظهر المطوفين بردائهم الأبيض الناصع تحت زخات المطر، يؤدون مناسك العمرة مبتهجين رافعين أيديهم إلى السماء بالدعاء. وحصد أحد المقاطع أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة.

#مكه_المكرمه_الان أمطار 🌧️ 19 رمضان 📸: رائد العفيفي pic.twitter.com/nNk5CdPrD5 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 10, 2023

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين صورًا لهطول الأمطار اليوم على المسجد الحرام وعلّقت بدعاء “اللهم يامن أغثتنا برحمات السماء، أغث قلوبنا بنورك وعفوك ومغفرتك، اللهم اغسل قلوبنا برحمتك وطهر أجسادنا بلطفك وإحسانك ياذا الجلال والإكرام”.

وفي مشهد نادر، استبدلت جبال مكة الأصفر باللون الأخضر البديع، والذي عادة لا يظهر في المناطق القاحلة، وظهرت مساحات شاسعة خضراء على ضفاف الجبال والأودية بعد نمو النباتات بشكل كثيف عقب هطول الأمطار بمكيات كبيرة على مدار أيام سابقة.

لم يختلف الحال كثيرًا في المدينة المنورة وخاصة المسجد النبوي الشريف، فقد زادته الأمطار جمالًا ونورًا، ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية الأجواء الماطرة في ثاني الحرمين، حيث امتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء الباردة ليكونا لوحات طبيعية فريدة.

وتصدر اسم “مكة المكرمة” وأيضًا “أمطار المدينة” قائمة الأكثر تداولًا على تويتر في ساعات الصباح الباكر، وتداول رواد المنصة مقاطع فيديو من باحات المسجد تظهر الأطفال وهم يلعبون مبتهجين بالمطر، كما أظهرت صورًا أخرى مناظر خلابة.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن المواطنين والمقيمين وزوار مسجد رسول الله في شهر رمضان المبارك، ابتهجوا بهذه الأمطار في ساحات المسجد النبوي والمساجد التاريخية التي يحرص الزوار على زيارتها.

تحت زخات المطر من بيت الله الحرام بـ #مكة_المكرمة، إفطار الصائمين ليلة 18 #رمضان 1444هـ. pic.twitter.com/w3bBn6sQr6 — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 8, 2023

وتوقع المركز الوطني السعودي للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمدينة على مدار اليوم الاثنين.