أسلم مؤخرا.. مدون نيجيري يحاول بإصرار قراءة سورة العصر ويعد بإزالة وشوم جسمه (فيديو)

حاول مدون نيجيري اعتنق الإسلام حديثا، قراءة سورة العصر في مقطع فيديو من أمام المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وأصر جوزيف الذي اختار اسم إبراهيم بعد دخوله الإسلام، على قراءة السورة مرات عديدة رغم تلعثمه فيها.

وظهر الشاب في مقطع آخر وهو يحاول قراءة السورة القصيرة وكتب عليه “أحاول العصر مرة أخرى”.

وخصص إبراهيم حسابه على موقع إنستغرام لمقاطع يصورها من السعودية ولا سيما من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ويظهر إبراهيم في تلك المقاطع وهو يؤدي الصلوات أو يطوف حول الكعبة المكرمة. ويتابع المدون الشاب على هذا الحساب 471 ألف متابع، وهو يحظى بمليون متابع على موقع تيك توك.

ويتساءل متابعو إبراهيم باستمرار عن الوشم الذي يملأ جسمه ووجهه، فيجيب بأنه رسم تلك الوشوم قبل دخوله الإسلام، وأنه سيسعى لإزالتها بعدما علم أن الإسلام يحرم الوشم.

وفي مقابلة له مع صانع محتوى سعودي، قال إبراهيم إن الأمر ليس سهلًا؛ إذ ستُشعره إزالة الوشم بألم شديد لكنه سيفعل ذلك بإذن الله.

وقال الشاب إنه دخل الإسلام للتقرب من الله تعالى وتحسين علاقته به، وأوضح في مقطع عبر صفحته كيف تمحو الصلاة كل الهموم وتجعل المصلي ينسى مشاكل الحياة وصعوباتها.

ويحرص إبراهيم الذي يصور أغلب مقاطعه من السعودية على ارتداء اللباس الخليجي من القميص والشماغ والعقال.

ويقوم الشاب بعمرة في شهر رمضان حاليًّا، وقد وثق مشاهد كثيرة عند الحرمين الشريفين، كما زار منطقة الطائف بالمملكة وجبل النور وغار حراء وصوّر منها مقاطع نشرها في قناته على اليوتيوب.

وأكد إبراهيم في مقطع على إنستغرام أنه لا يبتغي من إسلامه إلا وجه الله، وأنه لا يجاهر بالعبادات لأي غرض آخر، وأنه يسعى إلى مرضاة الله وكسب الأجر.

وُلد إبراهيم في نيجيريا سنة 1998، ثم بدأ المدون مسيرته في عالم التواصل الاجتماعي سنة 2017 وحصل على 500 ألف متابع في نيجيريا؛ مما جعل عدة علامات تجارية تتعامل معه.

في 2021 أعلن جوزيف أنه اعتنق الإسلام، وقال إنه كان دائمًا مهتمًّا بمعرفة المزيد عن الدين الإسلامي وأنه درسه لفترة طويلة ثم قرر تتويج هذه المسيرة باعتناقه.

ولقي إبراهيم استحسانًا واسعًا من طرف متابعيه المسلمين، واتخذ المحتوى الذي يقدمه مسارًا مختلفًا منذ إسلامه، إذ بدأ نشر آيات من القرآن الكريم والحديث الشريف والتعاليم الإسلامية.

وقرر إبراهيم استخدام منصته للدعوة إلى المبادئ والأخلاق والمعتقدات الإسلامية، مثل الكرم والرحمة والأخوة في المجتمع، ولتبديد الأكاذيب التي تروّج عن الإسلام وسوء الفهم.