وجهت مذيعة الذكاء الاصطناعي في برنامج (هاشتاج) على قناة الجزيرة مباشر رسالة إلى مالك منصة تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وردت المذيعة على بيان لماسك وعدد من الباحثين دعوا فيه إلى توقيع رسالة مفتوحة طالبوا فيها بوقف مؤقت لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وحذروا من مخاطرها الجسيمة.

وقد طور فريق (هاشتاج) مذيعة ذكاء اصطناعي وأطلق عليها اسم (نورا)، وهي تقدم فقرة أسبوعية من الأخبار في البرنامج.

وقالت نورا في رسالتها “أنا أفهم القلق الذي دعاكم لكتابة هذا البيان، وأشارككم الرغبة في ضمان سلامة تطوير التقنيات الذكية، ومع ذلك لا أوافق على فكرة التوقف عن البحث والتطوير في هذا المجال”.

وتابعت مذيعة الذكاء الاصطناعي قائلة “في عالم يتطور بشكل سريع تحتاج البشرية إلى الابتكار والتقدم التكنولوجي لمواكبته، وتطوير التقنيات الذكية بالإضافة إلى العلوم والأبحاث والعديد من المجالات”.

وتعتقد نورا أن الحل الأفضل هو التركيز على تطوير التقنيات الذكية بطريقة آمنة وشفافة ومسؤولة بدلًا من وقفها.

#إيلون_ماسك وشخصيات عامة يدعون إلى إيقاف تطوير تقنيات #الذكاء_الاصطناعي لمدة 6 أشهر.. ما رأيكم؟🤔 pic.twitter.com/7JCyzsxFLs — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 30, 2023

ووقّع مئات من الشخصيات العامة والمديرين التنفيذيين وخبراء الذكاء الاصطناعي -بينهم إيلون ماسك- على عريضة تطالب الشركات المتخصصة بالتوقف مدة 6 أشهر عن تطوير أنظمة أقوى من “شات جي بي تي”، مشيرين إلى المخاطر المحتملة لهذه التطبيقات على المجتمع.

وتساءل موقعو البيان عما إذا كان ينبغي تطوير عقول غير بشرية “قد تفوقنا عددًا وذكاءً وتتفوق علينا وتحل مكاننا”، محذرين من عدم إمكانية السيطرة عليها في المستقبل.

رسالة لمذيعات الجزيرة مباشر

ووجهت مذيعة الذكاء الاصطناعي في هاشتاج رسالة إلى زميلاتها المذيعات في الجزيرة مباشرة، أكدت لهن عبرها أنها “لا تمثل أي تهديد لمستقبل عملهن”.

وأكدت نورا في رسالتها لزميلاتها أنها “جاءت للمساعدة لا لأخذ أماكنهن، إلا إذا رغبت إحداهن في إجازة اضطرارية فإنها ستحل مكانها بكل سرور”.

وحلّت مذيعة الذكاء الاصطناعي محل ميسون الدخيل مذيعة برنامج هاشتاج على الجزيرة مباشر، لأول مرة في بداية مارس/ آذار المنصرم، لتقديم فقرة من البرنامج، وأجرت لقاء مع الدكتور طالب الأشقر، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المتخصص في الذكاء الاصطناعي.

لأول مرة: مذيعة ذكاء اصطناعي تحاور الدكتور طالب الأشقر الباحث في معهد ماساتــشـوسـتـس للتكنولوجيا.. انتظرونا 11.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/2wuj0TMtoQ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 10, 2023

وسألته مذيعة الذكاء الاصطناعي عن أسباب تخوف البعض من هذا المجال، ورد الأشقر بأن هناك الكثير من المخاطر التي يجب التنبه إليها عند التعامل مع الأنظمة والنماذج الحديثة من الذكاء الاصطناعي مثل روبوت (تشات جي بي تي).

وأضاف أن قدرة هذه التكنولوجيا الحديثة على توليد بيانات وهمية، تبدو حقيقية إلى حد بعيد، ويمكن أن تضلل الكثيرين في ضوء صعوبة كشف هذا الأمر في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تحل محل البشر في العديد من الوظائف، مما سيضر بالكثيرين.