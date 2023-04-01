تقليد عمره 6 قرون.. إلقاء خطبة الجمعة مع السيف بأحد مساجد أدرنة التركية (فيديو)

يحافظ أئمة “المسجد القديم” بولاية أدرنة التركية منذ 6 قرون على تقاليد إلقاء الخطبة في صلوات الجمعة والأعياد مع السيوف.

ورغم عدم ذكر المصادر تاريخ بدء إلقاء الخطبة مع السيف بشكل دقيق، إلا أن الروايات تشير إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب أول من قام بذلك.

وقال مؤذن المسجد إسماعيل شين إن التقليد إرث عثماني. وأضاف أن مراسم تنصيب السلاطين كانت تتم في المسجد أيام الجمعة، فكان السلطان يصعد إلى المنبر لأداء أول خطبة وبيده السيف.

وأوضح أن “هذا التقليد مستمر منذ زمن العثمانيين، والسيف يعد سنة نبينا في الوقت نفسه، ونواصل الصعود للمنبر في صلاة الجمعة والأعياد مع السيف حفاظًا على السنة، وإرث السلاطين العثمانيين في هذه المدينة الحدودية”.