هل يزيدان العطش؟ مختصة تغذية تبيّن تأثير الشاي والقهوة في الصائمين خلال رمضان

حذرت الأكاديمية التركية بينار سوكولماز كايا، من أن الشاي والقهوة والأطعمة التي تكثر فيها الدهون والملح والسكر تزيد العطش في رمضان.

وقدمت كايا وهي رئيسة قسم التغذية والحمية بكلية العلوم الصحية بجامعة أوندوكوز مايس في ولاية سامسون بشمال تركيا، بعض التوصيات للصائمين.

بين الماء والسوائل

وأكدت أنه يجب الحفاظ على توازن الماء والسوائل في الجسم خلال شهر رمضان، لافتة إلى أن بعض الناس يخلط بين الحاجة إلى الماء والحاجة إلى السوائل.

وقالت إن استهلاك السوائل لا يعني شرب الماء فقط، وذكرت أنه للحفاظ على السوائل فمن المفيد عدم شرب أكثر من فنجان واحد من القهوة في اليوم، وعدم تجاوز 3 أو 4 فناجين من القهوة السريعة الذوبان، نظرًا إلى أن القهوة تسبب طرح السوائل من الجسم، فتزداد الحاجة اليومية إلى الماء، ومن ثم يشعر الشخص بمزيد من العطش والتعب والإرهاق أثناء النهار.

الأطعمة الشديدة الملوحة أو الدسم

كما حذرت من تناول الأطعمة الشديدة الملوحة أو الدسمة جدًّا، وأكدت أنه يجب تناول أطعمة خفيفة في السحور مثل البيض والجبن والطماطم.

وأشارت إلى أن الأطعمة المالحة والسكرية بشكل مفرط تزيد الحاجة إلى الماء.

وأوضحت أن الجسم سيحتاج إلى المزيد من الماء للحفاظ على التوازن بين الخلايا، وأن الماء الذي نشربه في السحور قد يكون غير كافٍ خلال النهار.

الشاي مدرّ للبول

وأوصت الخبيرة التركية بعدم الإفراط في شرب الشاي نظرًا إلى أنه ذو خاصية مدرّة للبول، وقالت إنه عندما نستهلك الكثير من الشاي في السحور، فقد تصاب أجسامنا بالجفاف أثناء النهار.

وأشارت إلى أنه يتعين الانتباه إلى أن الشاي مدرّ للبول ويتسبب في طرح الماء من الجسم ومن ثم الشعور بالعطش أكثر، ويمكن احتساء الشاي بعد الإفطار شريطة عدم الإفراط.