هل تجوز المفاضلة بين الأئمة الأربعة؟ وكيف عالج القرآن فكرة الخلاف والاختلاف؟ (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور أكرم كساب، إنه لا يمكن لأحد المفاضلة بين أئمة المذاهب الأربعة، إنهم جميعهم على خير، وكلّ منهم أخذ من رسول الله ﷺ.

وأوضح خلال لقاء مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن الأئمة الأربعة جميعهم اجتهدوا، وإذا كان بعضهم أقرب إلى الحق في بعض المسائل فإن بعض آخر أقرب إليه في أخرى، ومضى إلى أن “الأئمة الأربعة قد يكون جميعهم على صواب وإن اختلفوا”.

واستشهد بحديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه “سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ﷺ، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة، لم يقرئنيها رسول الله، فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلم فلببته، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله، فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله ﷺ لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك، فانطلقت به إلى رسول الله أقوده، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان، فقال: يا هشام اقرأها، فقرأها القراءة التي سمعته، فقال رسول الله ﷺ: هكذا أنزلت، ثم قال: اقرأ يا عمر، فقرأتها التي أقرأنيها، فقال رسول الله: هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله ﷺ: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه”.

وشدد الداعية الإسلامي على أنه لا تجوز المفاضلة بين الأئمة، إذ لم يكن السلف يفاضلون قولهم وعلمهم ومذاهبهم بغيرهم من الفقهاء والأئمة.

وعن حيرة البعض في اتباع أي الأئمة الأربعة، قال ضيف (أيام الله) إن من يقرأ ويبحث ويؤمن بالحجج والدلائل يأخذ بما قوي به الدليل، أما غيرهم فليتبعوا مذهب من يفتيهم (أي المذهب الذي يتبعه بلده).

وقال الدكتور أكرم كساب، إن القرآن الكريم اعتبر الاختلاف فيما يمكن الاختلاف فيه أمرًا محمودًا، إذا لم يصل بالمختلفين إلى تنافر يذمّه الإسلام، وأكد أن القرآن يدعو إلى الألفة والاعتصام بحبل الله والأخوة التي تبتعد عن الخلاف والفُرقة.

واستشهد الداعية بالآية 103 من سورة آل عمران، التي يقول فيها الله عز وجل {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}، مضيفًا أن ابن مسعود وغيره من المفسرين قالوا إن الأمر هنا يحث على الوحدة والجماعة.

وختم الدكتور كساب بأن رسول الله ﷺ كان حريصًا على التآلف بين الناس، كما يقول الله تعالى في سورة الحجرات {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}.